Fußball: Sturm Graz verlängerte mit Linksverteidiger Schrammel

Graz (APA) - Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat am Mittwoch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Thomas Schrammel bekanntgegeben. Der linke Außenverteidiger bleibt bis Sommer 2020 an der Mur. Für die Steirer hat der langjährige Rapid-Spieler mittlerweile 23 Spiele absolviert.

„Thomas ist ein außerordentlich zuverlässiger Vollprofi, der in jedem Training und Spiel alles für die Mannschaft gibt. Bei ihm hat man den Eindruck, dass er sich trotz all seiner Routine ständig weiter verbessern will. An solchen Eigenschaften können sich auch unsere jungen Spieler orientieren“, begründete Günter Kreissl, der Geschäftsführer Sport der Grazer, die Entscheidung. Eine, die auch für Cheftrainer Roman Mählich nachvollziehbar sei. „Er ist jederzeit bereit, alles zu geben, und man kann sich auf ihn verlassen“, sagte Mählich über den 31-Jährigen.