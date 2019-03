Neuseeland-Terror - Zwist Grüne-FPÖ im Burgenland

Christchurch (APA) - Das Bekanntwerden einer Spende des Neuseeland-Attentäters an den Sprecher der rechtsextremen „Identitären“ in Österreich sorgte am Mittwoch für Zwist zwischen Grünen und FPÖ Burgenland. Landessprecherin Regina Petrik forderte, die FPÖ solle ihr „Verhältnis zu den Identitären“ offenlegen. Die FPÖ müsse sich „von nichts distanzieren, zu dem wir keine Nähe aufweisen“, antwortete Klubchef Geza Molnar.

Angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage, wo ersichtlich geworden sei, dass es Verbindungen gebe zwischen der Identitären Bewegung Österreichs, deren Sprecher „und dem Attentäter von Christchurch“, sei es nun „höchst an der Zeit, dass die FPÖ Burgenland ihr Verhältnis zu den Identitären hier ganz offen klar legt“, sagte Petrik vor Journalisten.

Gerade der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) habe „sehr enge Kontakte zu Mitgliedern der Identitären“. 2015 habe der RFJ eine Veranstaltung gemacht, wo Identitäre eingeladen worden seien, ihr Programm zu äußern. „Damals war der frisch gebackene Landtagsabgeordnete Geza Molnar bei der Veranstaltung und hat das alles ganz harmlos gefunden“, stellte Petrik fest. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) sei damals „nicht glücklich damit“ gewesen.

Angesprochen auf die Forderung Petriks, sagte Molnar in einer Pressekonferenz: „Grundsätzlich muss ich nicht alles kommentieren, was einer frustrierten und erfolglosen Politikerin in einer schlaflosen Nacht so durch den Kopf geistert. Ich muss mich von nichts distanzieren oder wir als FPÖ Burgenland müssen uns von nichts distanzieren, zu dem wir keine Nähe aufweisen.“

„Dass man hier einen Zusammenhang zwischen der FPÖ Burgenland und einem bestialischen Terroranschlag am anderen Ende der Welt herstellt - das ist einfach nur unnötig und letztklassig“, so Molnar. Zu dem Vortrag im Jahr 2015 sei er hingegangen, „weil es mich inhaltlich interessiert hat, was dort referiert wird“, meinte der Klubobmann: „Es heißt schon in der Bibel: Prüfet alles und nehmet das Gute“. In einem freien Land zu einem Vortrag zu gehen, sei nicht verboten.

Sie hätte dieses Niveau nicht von Molnar erwartet, der sonst „eher gefasst“ sei, reagierte Petrik: „Aber möglicherweise haben wir da wirklich einen wunden Punkt bei ihm erwischt.“ Es werde auch die Öffentlichkeit von ihm noch etwas einfordern: „Wenn er meint, dazu braucht man keine Stellung zu nehmen, ist das auch ein Statement.“

