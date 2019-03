Nationalrat: Dringlicher 2 - Bei Finanzierung für Kurz alles offen

Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (SPÖ) hat am Mittwoch in Beantwortung des Dringlichen Pflege-Antrags der SPÖ dafür appelliert, das Thema nicht zum Schüren von Ängsten zu verwenden. Wie die Finanzierung künftig aussehen soll, ließ er weiter offen. „Wir schauen uns alle Systeme weltweit an, um ein bestmögliches System für Österreich zu finden“, sagte er im Nationalrat.

Kurz betonte, dass die Pflege im Jahr 2019 ein Schwerpunktthema der Bundesregierung sei. Es gehe um das Unterstützen pflegender Angehöriger, die Ausbildung des Pflegepersonals, um das Altern in Würde, und zwar möglichst zu Hause, und eben auch um eine nachhaltige Finanzierung.

Wie immer diese letztlich aussehen werde, sei es das erklärte Ziel, dass am Ende der Legislaturperiode die Menschen weniger Steuern und Abgaben bezahlen müssten, als vor der türkis-blauen Koalition. Kurz lud die Opposition dazu ein, sich am bereits gestarteten Dialogprozess zur Pflege zu beteiligen und mitzuhelfen, „unideologisch und ganz pragmatisch die besten Ideen auszuwählen“.

Dass er die Zeit ungenutzt verstreichen lasse, wollte sich Kurz nicht vorhalten lassen. „Ich wollte nicht mit dem Finger zeigen, aber ich muss schon einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass für dieses System die Sozialdemokratie verantwortlich ist“, erinnerte er an die Verantwortlichkeit roter Sozialminister in den vergangenen zehn Jahren. Nicht alles in der Pflege sei derzeit schlecht, aber man könne es besser machen.

Zuvor hatte SPÖ-Klub- und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ihren Dringlichen Antrag für eine Finanzierung ausschließlich aus Budgetmitteln begründet. Sie ortete vor allem auf ÖVP-Seite Sympathiekundgebungen für eine Pflegeversicherung. Diese gelte es aber zu verhindern, denn sie würde die Arbeitnehmer zusätzlich belasten. Die SPÖ will dagegen einen aus Bundes- und Ländermitteln gespeisten „Pflegegarantiefonds“. Auf die Forderung nach Finanzierung durch eine Erbschaftssteuer hat die SPÖ mittlerweile verzichtet.