Salvini drohen erneut Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung

Rom (APA) - Italiens Innenminister Matteo Salvini drohen weitere Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung. Die römische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen des Falls des deutschen Rettungsschiffes „Sea Watch-3“ aufgenommen, das wegen der Weigerung Salvinis tagelang vor der Küste Siziliens warten musste, bevor die 47 Migranten an Bord - darunter 15 unbegleitete Minderjährige - an Land gehen durften.

Die Ermittlungen laufen derzeit noch gegen Unbekannt. Erwartet wird jedoch, dass die Untersuchung wie im Fall des Schiffes „Diciotti“ im vergangenen August gegen Innenminister Salvini aufgenommen werden. Die „Sea-Watch 3“ hatte am 19. Jänner 47 Flüchtlinge vor der libyschen Küste an Bord genommen. Nach langem Tauziehen über ihr weiteres Schicksal konnten die Migranten schließlich am 1. Februar in Catania an Land gehen, von dort sollten sie auf verschiedene europäische Aufnahmeländer verteilt werden.

Der Senat in Rom hatte vergangene Woche mehrheitlich gegen die Forderung eines Gerichts in Catania gestimmt, einen Prozess gegen Salvini wegen Freiheitsberaubung in Zusammenhang mit der „Diciotti“ aufzunehmen. Das Schiff der italienischen Küstenwache hatte im vergangenen August mit 177 Migranten an Bord zunächst nicht anlegen dürfen, dann durften die Migranten nicht von Bord. Erst nachdem sich die katholische Kirche in Italien sowie Albanien und Irland bereit erklärt hatten, Migranten aufzunehmen, durften die Migranten an Land gehen. Der Innenminister hatte vor dem Senat bekräftigt, dass er stets im Interesse Italiens gehandelt habe.