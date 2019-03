Schweizer E-Bike-Firma Stromer holt Fertigung von Asien in die Heimat

Bern (APA/awp/sda) - Das Schweizer E-Bike-Unternehmen Stromer, das seine Räder vor knapp zwei Jahren auch in Wien vorgestellt hat, verlagert die Fertigung von Asien ganz in die Schweiz: „Ab Ende April wird die Montage all unserer Modelle in Oberwangen bei Bern stattfinden“, sagte Stromer-Chef Jakob Luksch in einem Interview mit der „Handelszeitung“, das am Mittwoch vorab publiziert wurde.

Zwar lägen die Arbeitskosten in Taiwan mit 15 Franken (13,4 Euro) pro Stunde tiefer als jene in der Schweiz, wo man mit 35 Franken kalkuliere. „Aber die Fertigung macht nur 10 Prozent der Kosten unserer E-Bikes aus. Viel wichtiger ist es, dass wir in der Schweiz näher am Markt sind, keine Zeitverschiebungsprobleme haben und Modellspezifikationen viel kurzfristiger ändern und anpassen können“, sagte Luksch.

Die Verlagerung von Fernost in die Schweiz sei zusammen mit dem direkten Zugriff auf die E-Bike-Komponenten der Hauptgrund für das Erreichen von schwarzen Zahlen im vergangenen Jahr 2018 gewesen, sagte der Stromer-Chef. Damit hat das Unternehmen erstmals seit der Gründung im 2009 die Verlustzone verlassen.

Das sei kein Strohfeuer gewesen, sagte Luksch: „Stromer ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Profitabilität.“ Am Standort in Oberwangen beschäftigt Stromer 80 Personen, davon 25 in der Fertigung. „Im Laufe des Turnarounds mussten wir zehn Stellen abbauen. Aber am Output hat dies nichts geändert. In unserem Campus haben wir eine Kapazität von 60 E-Bikes pro Tag, also ein Stromer alle 15 Minuten“, sagte Luksch.

Im Frühjahr 2017 hatte Stromer seine Räder in Kooperation mit der Wiener-Städtischen-Tochter carplus und dem Verkehrsklub ARBÖ in Wien Journalisten vorgeführt, bei einer „Pressefahrt“ vom Arsenal zum Böhmischen Prater im Laaer Wald und zurück.