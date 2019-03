Neuer ÖBAG-Vorstand erfreut Industrie, NEOS sehen „Postenschacher“

Wien (APA) - Die Bestellung des Generalsekretärs des Finanzministeriums, Thomas Schmid, zum Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG erfreut die Industrie sowie die ÖVP. Der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, bewertete die „Bündelung und Professionalisierung des Beteiligungsmanagements“ in einer Aussendung vom Mittwoch positiv.

Nun gelte es, die „Weichen für die ÖBAG von Beginn an richtig zu stellen“, was unter anderem die „Vermeidung politischer Einflussnahme“ sowie die „Beschränkung staatlicher Eingriffe in die Unternehmen auf ein Minimum“ bedeute, heißt es in der Aussendung der IV weiter. Der ÖVP-Abgeordnete Andreas Ottenschläger hob indessen die „langjährige Erfahrung“ Schmids aufgrund „seiner Tätigkeiten im Finanzministerium“ positiv hervor. Auch der Präsident des Aktienforums, Robert Ottel, sowie der Sprecher der Initiative Standort, Günter Stummvoll, sehen die Personalentscheidung des ÖBAG-Aufsichtsrats positiv und begrüßen die damit einhergehende Fokussierung auf eine starke Standortpolitik.

Kritik kommt indessen von den NEOS. Der Wirtschaftssprecher der Partei, Sepp Schellhorn, sieht in der Ernennung Schmids „parteipolitisch motivierten Postenschacher“, bei dem es „vor allem um bedingungslose Loyalität ging und nie um echte Qualifikation“.