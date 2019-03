Kritik nach Auftritt von Kriegsverbrecher in serbischem TV-Sender

Belgrad (APA) - Ein Auftritt des als Kriegsverbrecher verurteilten früheren serbischen Vizepremier Nikola Sainovic im öffentlich-rechtlichen TV-Sender RTS sorgt für Kritik. Sainovic hatte am Dienstagabend in einer Sendung zum Thema Kosovo-Krieg teilgenommen und war als einer der Verhandler Belgrads in den gescheiterten Friedensgesprächen von Rambouillet vorgestellt.

Sainovic selbst erwähnte im Laufe der Sendung zwar selbst seine Verurteilung wegen Kriegsverbrechen im Kosovo, seine Verantwortung für die zivilen Kriegsverbrechenopfer kamen jedoch nicht zur Sprache. Daher protestierte am Mittwoch die Menschenrechtsorganisation Initiative der Jugendlichen für Menschenrechte gegen den Auftritt. „Die Kriegsverbrecher müssen sich bei den Opfern entschuldigen und öffentlich auch über ihre persönliche Schuld sprechen, anstatt die Straftaten zu leugnen“, kritisierte die NGO in einer Aussendung. Der öffentlich-rechtliche Sender müssen den Opferfamilien eine Stimme geben anstatt jenen, welche ihre Verluste relativieren.

Sainovic war 2014 vom UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag rechtskräftig zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. 2015 kam er aus dem Gefängnis frei, nachdem er zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßt hatte.

Erst vor wenigen Monaten hatte sich der einstige Militärchef der bosnischen Serben, Ratko Mladic, telefonisch an einer Morgensendung des privaten Belgrader TV-Senders Happy beteiligt. Mladic war 2017 als Hauptverantwortliche für das Massaker von Srebrenica wegen Völkermord in erster Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Berufungsverfahren ist im Gange. In den Augen vieler Serben ist Mladic bis heute ein Held.