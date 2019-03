Hilfsappell der Caritas für Menschen in Venezuela und Mosambik

Wien (APA) - Den Zugang zu humanitärer Hilfe ohne ideologische Einschränkungen für die hungernde Bevölkerung Venezuelas hat Erzbischof Jose Luis Azuaje Ayala, Präsident der Caritas Lateinamerika, gefordert. Auf Grund der Blockierung der Grenzen durch das herrschende autoritäre Regime sei mit sozialen Revolten zu rechnen, sagte der venezolanische Erzbischof Mittwochnachmittag in einem Pressegespräch in Wien.

Azuaje schilderte die Zustände in dem lateinamerikanischen Land in drastischen Worten. Leider habe es in Venezuela einen Wechsel von einer repräsentativen Demokratie hin zu einem autoritären Regime gegeben. „Statt dass die Regierung den Menschen dient, haben die Menschen dem Regime zu dienen.“ Auf Grund der tief greifenden Repressalien der Regierung und der allgemeinen Notlage schätzt der katholische Bischof, dass bereits 90 Prozent der venezolanischen Bevölkerung auf der Seite der Opposition stehen.

Der Mindestlohn eines Arbeiters in Venezuela liege unter fünf Euro. Es gebe „keine Produktion, keine Investitionen, kein Angebot“ im Land. Die Infrastruktur sei zusammengebrochen, die ständigen Stromausfälle bedeuteten: „keine Arbeit, keine Schule, keine funktionierenden Spitäler, kein Wasser“. Der Erzbischof sprach von einem wirtschaftlichen und humanitären Desaster, begleitet von einer Hyperinflation mit 120-prozentigem Anstieg der Nahrungsmittelpreise.

Niemand könne sagen, wohin Venezuela steuern werde, wagt der Kirchenmann keine Prognose für die Zukunft. Das ölreiche Land wird von Staatschef Nicolas Maduro autoritär geführt, der seinen Herausforderer Juan Guaidó, Präsident des entmachteten Parlaments, brutal unter Druck setzt. „Keiner weiß, wohin es läuft. Wir hoffen, dass es nicht zu Gewalt kommt.“ Eine Bürgerkriegsgefahr sieht der Erzbischof eher nicht, da sich die Waffen in Händen des Militärs befinden. Doch steigende Gewalt im Volk werde etwa in Plünderungen sichtbar.

Besonders dramatisch ist die Lage der Kleinkinder. 300.000 Kinder sind nach den Worten Azuajes unterernährt, etwa die Hälfte von ihnen konnte aus diesem Zustand befreit werden. Die Caritas in Venezuela konzentriert denn auch ihre Hilfe auf Kinder unter fünf Jahren, auf schwangere und stillende Frauen, auf Menschen - vor allem Großeltern -, die für Kinder sorgen, deren Eltern sich ins Ausland abgesetzt haben. Über drei Millionen Venezolaner hätten in den letzten eineinhalb Jahren ihr Land verlassen.

Die venezolanische Regierung habe sehr wohl ein Hilfsprogramm, das Nahrungsmittel zu geringen Preise biete; doch davon profitieren nur regierungstreue Bürger, schildert der Erzbischof. Die Grenzen zu den Nachbarn Kolumbien und Brasilien sind abgeriegelt. Hilfe in kleinerem Maßstab sei auf eigenen Routen durch den Busch eingelangt; doch dort gelte es zu zahlen an jene, die diese Schleichwege bewachen.

Michael Landau, der Präsident der Caritas Österreich, rief die Österreicher auf, für die Opfer des Zyklons in Mosambik zu spenden. Caritas Österreich habe 50.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung gestellt. In dieser afrikanischen Region sei Hilfe für 300 Millionen Menschen nötig. Es zeige sich, „dass humanitäre Hilfe chronisch unterfinanziert ist“. Landau forderte eine Aufstockung der staatlichen Hilfsgelder in Österreich.

