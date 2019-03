Wechsel im Vorstand der B&C Privatstiftung

Wien (APA) - Norbert Zimmermann, Hauptaktionär und Aufsichtsratschef der Berndorf AG sowie Aufsichtsratschef bei Schoeller-Bleckmann (SBO), scheidet schon nach wenigen Monaten wieder aus dem Vorstand der B&C Privatstiftung aus. Das teilte die B&C Privatstiftung am Mittwoch mit. Statt Zimmermann zieht der frühere Palfinger-Chef Herbert Ortner (50) neu in den Vorstand ein.

B&C Privatstiftung gründet gemeinsam mit der Berndorf Privatstiftung eine Bildungsstiftung mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsbildung, deren Vorstandsvorsitz Zimmermann übernehmen wird. Die formale Gründung und öffentliche Präsentation der Bildungsstiftung sind noch vor dem Sommer geplant.

Die B&C-Gruppe hält derzeit 50 Prozent plus 2 Aktien an der Lenzing AG, 54,2 Prozent an der Semperit AG und 52,7 Prozent an der AG Austria Metall AG. Weiters hält die B&C eine Minderheitsbeteiligung an der Vamed AG in Höhe von 10 Prozent.

