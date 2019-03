Prager Börse schließt im Plus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der tschechische Leitindex PX legte um 0,24 Prozent auf 1.076,96 Punkte zu. Das Handelsvolumen lag bei 0,55 (Vortag: 0,52) Mrd. tschechischen Kronen.

In einem durchwachsenen europäischen Marktumfeld konnte der tschechische Aktienhandel mit leicht positiver Tendenz aus dem Handel gehen. Offizielle Konjunkturdaten und kursbewegende Unternehmensnachrichten blieben weitgehend aus. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) geht allerdings in seiner heute veröffentlichten Frühjahrsprognose davon aus, dass das Wirtschaftswachstum in der Region heuer zwar noch relativ hoch bleiben wird, es aber spätestens 2020/21 zu einer spürbaren Abkühlung kommen wird.

An der Spitze des Prager Leitindex standen mit den Aktien der Erste Group (plus 2,14 Prozent) und der VIG (plus 1,37 Prozent) zwei österreichische Werte. Am unteren Ende sackten die Anteilsscheine des IT-Sicherheitsanbieters Avast um 3,31 Prozent ab.

