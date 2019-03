Verzögerung für Funksystem ELKOS - Probleme teilweise bereits behoben

Graz/Wien (APA) - Beim zukünftigen Einsatzleit- und Kommunikationssystems (ELKOS) der Polizei aufgetretene Mängel sind nach Angaben des Innenministeriums (BMI) teilweise bereits in den ersten Wochen des Pilotbetriebes behoben worden. Dabei handelt es sich etwa um Suchbegriffe, die das System nicht gefunden hatte, hieß es am Mittwochnachmittag als Reaktion auf einen Medienbericht in einer Aussendung.

„Im heurigen Jahr soll das System in allen neun Bundesländern ausgerollt und in 99 Leitstellen auf neun Leitzentralen zusammengeführt werden“, betonte das BMI. Der Pilotbetrieb unter Realbedingungen in der Steiermark seit Dezember 2018 diene zur Testung des Systems. Es gebe keine Nachteile für die Bevölkerung. Sollte die Zusatzfunktionen „automatische Statusmeldung“ ausfallen, wird laut Ministerium „wie bisher auf eine Sprachmeldung zurückgegriffen und somit Handlungssicherheit hergestellt“.

„Als Projekt-Team ist es uns ein Anliegen, für die österreichweite Ausrollung von ELKOS ein technisch ausgereiftes System bereitzustellen“, betonte Brigadier Jürgen Schwanzer, Leiter des Projektes. „Zu einer bundesweiten Ausrollung kommt es erst dann, wenn das System alle von uns definierten und vertraglich festgehaltenen Kriterien erfüllt.“