Brexit-Minister: Britisches Parlament soll auch am Freitag tagen

London (APA/dpa) - Das britische Parlament soll ausnahmsweise auch an diesem Freitag tagen. Einen entsprechenden Beschlussantrag wolle die Regierung am Donnerstag zur Abstimmung vorlegen, sagte Brexit-Minister Steve Barclay am Mittwoch. Damit wolle man mehr Zeit für das zwischen der EU und Premierministerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen gewinnen.

Er hoffe, dass alle Mitglieder des Unterhauses dem zusätzlichen Tag zustimmen werden, sagte Barclay. „Besser, man hat ihn und braucht ihn nicht, als dass man ihn braucht und man hat ihn nicht.“

Unklar war jedoch, ob Parlamentspräsident John Bercow eine dritte Abstimmung über das Austrittsabkommen zulassen wird. Er erinnerte daran, dass sich die Vorlage der Regierung substanziell unterscheiden muss von den beiden vorherigen Versuchen. Das Abkommen war Mitte Jänner und Mitte März im Unterhaus jeweils krachend durchgefallen. Ein Versuch Mays, das Parlament in der vergangenen Woche über den Deal abstimmen zu lassen, scheiterte an Bercow.