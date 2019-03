Guaidó will mit „Operation Freiheit“ Maduro aus dem Amt drängen

Caracas (APA/dpa) - Im seit über zwei Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela will der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó mit neuen Großdemonstrationen den Druck auf den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro erhöhen. Im ganzen Land sollten die Menschen am Samstag auf die Straße gehen und den Rücktritt Maduros fordern, sagte der Oppositionsführer am Mittwoch. „Das Regime steht kurz vor dem Kollaps.“

Guaidó hatte sich am 23. Jänner selbst zum Interimspräsidenten erklärt und Maduro damit offen herausgefordert. Zahlreiche Länder, darunter die USA und Deutschland, haben ihn bereits als rechtmäßigen Übergangspräsidenten anerkannt. In Venezuela selbst konnte der Oppositionsführer allerdings bisher noch keine eigene Machtbasis aufbauen. Vor allem die mächtigen Militärs halten weiter zu Maduro.

Guaidó rief die Streitkräfte erneut dazu auf, sich auf die Seite der Opposition zu stellen. „Soldaten, erfüllt eure Pflicht“, sagte er am Mittwoch. „Wir wollen keine Rebellion, wir wollen freie Wahlen.“

Mit einer „Operation Freiheit“ will der selbst ernannte Übergangspräsident nun den Machtwechsel erzwingen. Er kündigte an, seine Anhänger im ganzen Land zu mobilisieren und auf einen Marsch in die Hauptstadt Caracas zu führen.