Familienbeihilfe: Brüssel bestätigt Brief aus Österreich

Wien/Brüssel (APA) - Die EU-Kommission hat am Mittwoch den Erhalt des Antwortschreibens von Österreich zur umstrittenen Kürzung der Familienbeihilfe für osteuropäische Kinder bestätigt. Ein Kommissionssprecher erklärte auf Anfrage der APA, man werde den Brief aus Wien analysieren. Die Position der Kommission zur Indexierung der Familienbeihilfe sei wohl bekannt.

Die Brüsseler Behörde hatte am 24. Jänner ein Mahnschreiben nach Österreich geschickt, in dem die „Indexierung“ der Familienbeihilfe als Diskriminierung abgelehnt werde. EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen hatte damals betont, es gebe keine Arbeiter zweiter Klasse, und es gebe keine Kinder zweiter Klasse in der EU.

Zu Jahresbeginn hatte Österreich die Unterstützung für Kinder im EU-Ausland und der Schweiz an die dortigen Lebenshaltungskosten angepasst, was für Osteuropa deutliche Kürzungen bedeutet. Mehr Geld gibt es dagegen für Kinder, die in Skandinavien, den Niederlanden oder der Schweiz leben.

In dem am Montag nach Brüssel übermittelten Antwortschreiben Österreichs hat Familienministerium Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) betont, dass die Indexierung der Familienbeihilfe mit EU-Recht vereinbar sei. Argumentiert wird, dass laut dem europarechtlichen Gleichbehandlungsgebot ungleiche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden dürften. Und ein stark unterschiedliches Preisniveau zwischen verschiedenen Ländern rechtfertige eine solche Differenzierung. Außerdem wird darauf verwiesen, dass den Briten im Fall des Verbleibs in der EU eine ähnliche Regelung zugebilligt worden wäre.

Sollte die EU-Kommission weiter Bedenken gegen das österreichische Antwortschreiben haben, was zu erwarten ist, kann sie eine begründete Stellungnahme einfordern. Dafür gibt es wiederum zwei Monate Zeit für Österreich. Wenn es bis dahin weiterhin zu keiner Änderung kommt, kann die Kommission Klage beim EuGH einbringen.