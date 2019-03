Asfinag-U-Bericht fertig - Künftig intensivere Compliance-Schulungen

Wien (APA) - Nach der Affäre um ein früheres Vorstandsmitglied intensiviert die staatliche Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Gesellschaft Asfinag künftig die jährlichen Compliance-Schulungen für Mitarbeiter auf allen Unternehmensebenen - und macht die vorübergehend eingesetzte Ombudsfrau zu einer Dauereinrichtung. Das sind die Resultate der nun abgeschlossenen Arbeiten einer Untersuchungskommission.

Ihren Endbericht hat die Untersuchungskommission am Mittwoch dem Asfinag-Aufsichtsrat präsentiert, wie es am Abend in einer Aussendung des Aufsichtsgremiums hieß. Der Aufsichtsrat hatte im November eine externe dreiköpfige Untersuchungskommission eingesetzt - nach Vorwürfen in Bezug auf eine verbale Belästigung durch ein Vorstandsmitglied im Mai 2014 sowie in weiterer Folge der Missachtung von Compliance-Bestimmungen, also bestimmter Regeln. Aus juristischen und datenschutzrechtlichen Erwägungen werde der Untersuchungsbericht nicht veröffentlicht werden, darum ersuche man um Verständnis, so der Aufsichtsrat.

Gegen den - heuer im Jänner - aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Vorstandsdirektor waren Vorwürfe wegen einer Geschenkannahme und sexueller Belästigung erhoben worden, die dieser bestritt.

