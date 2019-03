Italiens Regierung plant Maßnahmenpaket zur Wachstumsförderung

Rom (APA) - Die italienische Regierung will kommende Woche ein Maßnahmenpaket zur Förderung des Wirtschaftswachstums verabschieden. Dies berichtete der italienische Premier Giuseppe Conte am Mittwoch. Mit dem Maßnahmenpaket soll das in die Rezession geschlitterte Italien wieder auf Wachstumskurs gebracht werden, hieß es in Regierungskreisen.

Das „Wachstumsdekret“ sieht Indiskretionen zufolge höhere Steuernachlässe für Investitionen, geringere Grundsteuern für Fabriken und Lagerhallen sowie vereinfachte Verfahren bei öffentlichen Ausschreibungen vor. Hinzu soll die seit Jahren stagnierende Bauindustrie gefördert werden.

Mit dem „Wachstumsdekret“ will die Regierung auf die Sorgen des Industrieverbands Confindustria reagieren. Laut dem Forschungszentrum der Unternehmervereinigung wird es 2019 in Italien kein Wachstum geben. Erst 2020 wird die Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent wachsen. Damit korrigierte Confindustria am Mittwoch die im Oktober veröffentlichten Prognosen, als der Verband 2019 noch mit einem Wachstum von 0,9 Prozent gerechnet hatte.

Die negativen Prognosen seien auf sinkende interne Nachfrage und auf geringeren Export zurückzuführen. Nach Jahren des Wachstums sei 2019 auch mit einem Rückgang bei den Auslandsinvestitionen zu rechnen. Die Industriellen bemängelten, dass der Haushaltsplan 2019 zu wenig wachstumsfördernde Maßnahmen und zu wenig Anreize für den Privatkonsum enthalte.

Der Senat in Rom verabschiedete am Mittwoch indes endgültig ein Maßnahmenpaket mit strukturellen Reformen, die zu den Prioritäten der Regierungskoalition zählen und zwar die Mindestsicherung und eine Pensionsreform, die es Italienern erlaubt, mit 62 Jahren in den Ruhestand zu treten, wenn sie mindestens 38 Jahre Rentenbeiträge gezahlt haben. Über eine halbe Million Italiener haben bereits die Mindestsicherung beantragt, die im April in Kraft tritt.

„Wir haben Maßnahmen verabschiedet, die die Bevölkerung benötigte“, kommentierte Conte die Verabschiedung des Reformpakets.