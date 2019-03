Lagerhalle von Entsorgungsbetrieb im Bezirk Melk in Vollbrand

Hürm (APA) - In Hürm (Bezirk Melk) ist am Mittwochabend eine Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebes in Vollbrand gestanden. Für die Feuerwehren in der Umgebung gab es Großalarm, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mit. Etwa 140 Einsatzkräfte rückten aus.

Dem Feuerwehrsprecher zufolge bestand keine Umweltgefährdung. In der Halle war demnach Hausmüll gelagert. Die Helfer von zwölf Feuerwehren fluteten das Objekt mit Spezialschaum. Im Einsatz standen u.a. auch zehn Atemschutztrupps und eine Drehleiter. Mehrere Gasflaschen mussten gekühlt werden.

Die Löscharbeiten werden laut Resperger jedenfalls bis Donnerstagfrüh andauern. Das Bürogebäude des Betriebes sei geschützt worden. Verletzte waren nicht zu beklagen, so der Sprecher.