Singvögel-Schmuggler in Oberösterreich erwischt

Ottensheim (APA) - Die oberösterreichische Polizei hat einen Singvögel-Schmuggler bei einer Kontrolle am Mittwoch in Ottensheim in Bezirk Urfahr-Umgebung erwischt. Eines seiner Tiere war bereits verendet. Das teilte die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung mit.

Die Beamten nahmen die Kontrolle vor, weil ihnen ein Reisetransportwagen mit neun Personen aus Moldau, Rumänien und Bulgarien verdächtig erschien. Sie entdeckten im Gepäckraum eine mit Decken umhüllte kleine Holzkiste, in der 13 Singvögel zusammengepfercht waren. Der Besitzer, ein 52-Jähriger aus Moldau, konnte keine veterinärbehördlichen Zertifikate vorweisen. Die Singvögel wurden von der Zollfahndung beschlagnahmt und an den Grenztierarzt, der sie unter Quarantäne stellte, übergeben.

Bei der anschließenden Personenkontrolle versuchte eine Frau ebenfalls aus Moldau während der Fahrt zur Polizeiinspektion ein gefälschtes rumänisches Reisedokument einer Mitreisenden aus Moldau zu zerstören. Ein Beamte bemerkte das und nahm ihr diese Papiere ab. Das gefälschte Dokument sollte für eine Arbeitsstelle in Deutschland benützt werden. Die Frau wird angezeigt.