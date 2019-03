New York (APA) - Die New Yorker Börse hat am Mittwoch in der Verlustzone geschlossen. Der Dow Jones Industrial Index fiel um 32,14 Punkte oder 0,13 Prozent auf 25.625,59 Einheiten. Der S&P-500 Index gab um 13,09 Punkte oder 0,46 Prozent auf 2.805,37 Zähler nach. Der Nasdaq Composite Index verlor um 48,14 Einheiten oder 0,63 Prozent auf 7.643,38 Zähler.

Der Dow war zunächst behauptet gestartet, gab im Verlauf nach und konnten kurz vor Handelsschluss noch einmal kurz ins Plus drehen, bevor er schließlich doch schwächer schloss. Belastet hatten nach verhaltenen Daten neue Konjunktursorgen und wiederkehrende Zweifel hinsichtlich einer raschen Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China gesorgt.

Datenseitig wurde bekannt, dass das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im vierten Quartal 2018 gestiegen ist. Nach Angaben des Handelsministeriums vom Mittwoch kletterte es gegenüber dem Vorquartal um 7,8 Milliarden auf minus 134,4 Milliarden US-Dollar. Dies ist der zweite Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Ende 2008. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Defizit von 130 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Sie legten um 2,8 Millionen auf 442,3 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium mitteilte. Zwischenzeitlich hatte der US-Ölpreis daraufhin deutlich nachgegeben und blieb im Anschluss unter dem Vortagesschluss. Die Aktien des US-Ölriesen büßten 1,08 Prozent ein.

Unterdessen ist der umstrittene Mittelstreckenjet Boeing 737 Max bei der deutschen Lufthansa noch nicht aus dem Rennen. Die Maschine komme bei einem geplanten Großauftrag von mehr als 100 Maschinen nach wie vor in Frage, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwoch in Washington. Entschieden werden solle im kommenden Jahr, geliefert sollten die neuen Maschinen dann 2023. Er glaube, dass die Boeing 737 Max dann „ein sicheres Flugzeug ist, das man bestellen und schließlich auch fliegen kann“.

Boeing stellte unterdessen das Update für die in die Kritik geratene Steuerungssoftware vor. Die Aktien des Luftfahrtkonzerns gingen mit einem Plus von 1,03 Prozent aus dem Handel.

Nach zwei Handelstagen mit Kursverlusten standen die Aktien von Apple heute an der Spitze des Dow und legten um 0,90 Prozent zu. Zuletzt hatte der iPhone-Hersteller darunter gelitten, dass bei Patentstreitigkeiten mit dem Chiphersteller Qualcomm ein Rückschlag droht. Analyst Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan äußerte sich nun aber zurückhaltend zu den Papieren von Qualcomm. Er riet Anlegern wegen diverser Risiken, unter anderem wegen rechtlichen Bedenken, abzuwarten. Die Anteile von Qualcomm gaben um 1,88 Prozent nach.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA551 2019-03-27/21:21