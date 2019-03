Kurz besucht Weißrussland - Einweihung von Holocaust-Mahnmal

Minsk/Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Donnerstag nach Weißrussland (Belarus). Dort weiht er gemeinsam mit Präsident Alexander Lukaschenko ein Denkmal für die im NS-Vernichtungslager Maly Trostenez bei Minsk getöteten österreichischen Juden ein. Für Freitag ist ein bilaterales Treffen mit Lukaschenko angesetzt.

Es ist bereits der dritte Besuch eines hochrangigen österreichischen Politikers in Weißrussland innerhalb eines Jahres. Im vergangenen Juni war Bundespräsident Alexander Van der Bellen ebenfalls nach Maly Trostenez gereist, um an der Eröffnung der dortigen Gedenkstätte teilzunehmen. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) absolvierte ihrerseits im heurigen Jänner einen Besuch in Minsk. Das autoritär regierte Land, das formell einem lockeren Staatenbund mit Russland angehört, versucht in jüngster Zeit, seine Beziehungen mit der Europäischen Union zu verbessern.

(Alternative Schreibweisen: Aljaksandr Lukaschenka; Maly Trostinec, Trostenetz, Traszjanez.)