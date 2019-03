Regierungspartei beschuldigt Netanyahu-Rivalen Gantz der Korruption

Jerusalem (APA/AFP) - Die rechte Likud-Partei des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu hat dessen Hauptkonkurrenten bei der Parlamentswahl am 9. April der Korruption bezichtigt. Wissenschaftsminister Ofir Akounis rief am Mittwoch vor Journalisten in Tel Aviv den Generalstaatsanwalt dazu auf, umgehend Ermittlungen gegen den ehemaligen Generalstabschef Benny Gantz, einzuleiten.

Gantz ist Spitzenkandidat des in der Mitte angesiedelten Parteienbündnisses Blau-Weiß.

Der Minister berief sich auf einen am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Rechnungsprüfers Yossef Shapira, wonach Gantz direkt in einen „schweren Korruptionsfall“ verwickelt ist. Der General soll demnach 2016 Geschäfte zwischen seiner Hightech-Firma Fifth Dimension und der israelischen Polizei angebahnt haben.

Minister Akounis sagte, Israel sei ein Rechtsstaat, und es dürfe nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Netanyahu droht wegen verschiedener Korruptionsvorwürfe bereits eine Anklage.

Seine politischen Rivalen werfen ihm nun zudem vor, er habe möglicherweise auf einen U-Boot-Deal mit dem deutschen Unternehmen Thyssenkrupp gedrängt, um die Kurse einer Firma in die Höhe zu treiben, an der er selbst Anteile hielt. Überdies könne sich Netanyahu des Landesverrats schuldig gemacht haben, weil er zudem einem U-Boot-Verkauf Deutschlands an Ägypten ohne Wissen des israelischen Verteidigungsministeriums zugestimmt habe.