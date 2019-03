Leitl: Briten denken noch immer in Dimensionen des British Empire

Wien/London (APA) - „Die Briten waren immer der Meinung, Europa ist etwas kontinentales und sie sind etwas imperiales“, analysiert Christoph Leitl, ehemaliger Präsident der Wirtschaftskammer Österreich und aktuell Präsident der Europäischen Kammer Eurochambres. „Aber das passt in die heutige Zeit nicht mehr“. Weder Indien noch die USA nähmen die Briten als Partner ernst - sondern setzen auf die EU.

Verspekuliert haben sich die Briten nach Ansicht Leitls auch beim Versuch, im Rahmen des Brexits die anderen 27 EU-Länder auseinanderzudividieren. „Der größte Fehler der Regierung in London war es, darauf zu setzen, dass sich Europa zerstreitet“. Er sei stolz darauf, dass Europa mit einheitlicher Linie geantwortet hat, sagte Leitl, der auch zu seinem bevorstehenden 70er nichts von seinem Feuer für ein gemeinsames Europa und seinem Optimismus eingebüßt hat.

Der Brexit habe vielleicht sogar etwas Positives mit sich gebracht, sagte er: „Wann jemals hat eine Million Menschen für Europa demonstriert? - das ist doch eine Sensation“, spielt er auf die jüngste Großdemonstration in London gegen den EU-Austritt an. Das sei ein Signal und sollte „die Verantwortlichen aufrütteln, die ein unwürdiges und verantwortungsloser Schauspiel aufführen“.

Leitl will sich nicht festlegen, ob er mit einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU rechnet, aber er hofft auf „eine Lösung, die einigermaßen pragmatisch ist“. Denn „selbst in eine Unordnung könnte man Ordnung hineinbringen indem man manches pragmatisch abhandelt“ sagt er zur Frage, ob er am 12. April mit einem harten Brexit rechne.

Während Leitl unvermindert engagiert für Europa, für Bildung und für offene Türen für die Jugend kämpft, will er sich nicht zur Lage in Österreich äußern. Da habe er sich bisher an sein „Keuschheitsgelübde“ gehalten und dabei wolle er auch bleiben, sagte er im Gespräch mit der APA. Allerdings sei ihm schon wichtig festzuhalten: „Der soziale Frieden ist das Wichtigste, das größte Asset Österreichs“. Einerseits als Teil des Standortes für die Investitionsentscheidung internationaler Betriebe. Auch nach innen sei der soziale Friede für Unternehmen wie für Mitarbeiter „hochgradig essenziell, ein Wert an sich“. „Man fühlt sich wohler, wenn man miteinander redet als wenn man gegeneinander kämpft“ resümiert Leitl.

Seinen eigenen Lebensweg erlebt Leitl „in Kapiteln“. Jedesmal wenn eines abgeschlossen ist, müsse ein neues beginnen. „Wir stehen immer am Anfang“ hebt Leitl eindringlich hervor. „Wer glaubt am Ende zu stehen - für den ist es das Ende“. Er selber habe alle Phasen mitgemacht, von der Studentenzeit mit allen Freiheiten über das Unternehmertum nach dem Tod seines Vaters, das politische Leben in Oberösterreich als Wirtschaftslandesrat und dann auf Bundesebene im Wirtschaftsbund und als Präsident der Wirtschaftskammer „wo wir versucht haben, den sozialen Frieden zu erhalten“ und nun auf europäischer Ebene als Präsident von Eurochambres.

„Mein 70er fällt mit dem 70er Europas zusammen“, mit der Gründung des Europarates, merkt Leitl an. „Ich wünsche Europa ein erfolgreiches neues Jahrzehnt. Gesundheit, Optimismus und Lebensfreude - das was ich mir selber wünsche, wünsche ich mir für Europa“.

