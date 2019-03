AK-Wahl: Steiermark startet als letztes Bundesland

Graz (APA) - Die Steiermark ist am Donnerstag als letztes Bundesland in die AK-Wahlen gestartet. 427.421 Wahlberechtigte können bis 10. April ihre Stimme abgeben. Es geht um 110 Sitze in der Vollversammlung, stärkste Fraktion ist die FSG mit 64 Mandaten bzw. 57,7 Prozent. Sie stellt mit Josef Pesserl auch den Präsidenten. In Oberösterreich laufen die AK-Wahlen noch bis kommenden Montag, in Wien, NÖ und dem Burgenland bis Dienstag.

2014 hatte die FSG in der Steiermark mit Pesserl mit rund acht Prozentpunkten kräftig verloren, nun ist Halten der „Absoluten“ angesagt. Die zweitstärkste Fraktion, jene der Christgewerkschafter (FCG) mit 19 Sitzen, hatte 2014 leicht verloren, Spitzenkandidat Franz Gosch rechnet aber analog zu den guten Ergebnissen der FCG in den westlichen Bundesländern mit Gewinnen. Stark zugelegt auf 16 Mandate hatten 2014 die Freiheitlichen, deshalb gab Spitzenmann Harald Korschelt die Parole aus: „Halten des Ergebnisses bzw. eine Verbesserung - wenngleich wir da auf hohem Niveau sind.“ Die viertgrößte Fraktion, die Grünen und Unabhängigen Gewerkschafter (AUGE/UG), wollen mit Spitzenfrau Sandra Hofmann ihre sechs Sitze halten bzw. ausbauen, dies gilt auch für den Gewerkschaftlichen Linksblock (GLB), der derzeit vier Mandate hat, bzw. die Liste Kaltenbeck (ein Mandat).

Briefwähler hatten bereits vor etwa zwei Wochen die entsprechenden Verständigungen und Stimmzettel erhalten. In größeren Betrieben sind zu bestimmten Zeiten Wahllokale eingerichtet, auch im AK-Wahlbüro in der Hans-Resel-Gasse in Graz kann gewählt werden, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragung im Wählerregister vor. Stichtag dafür war der 19. Dezember 2018, das heißt zu diesem Zeitpunkt musste eine AK-Mitgliedschaft vorliegen.

Per Briefwahl können von den 427.421 Wahlberechtigten 268.820 abstimmen, in den Betrieben sind es 158.601 Personen. Die Wahlbeteiligung 2014 hatte 38,3 Prozent betragen und war gegenüber 2009 leicht gesunken.

Die erste Runde der AK-Wahl hatte Verluste für die jeweiligen Platzhirschen gebracht - in Vorarlberg und Tirol verloren die schwarzen, in Salzburg die roten Gewerkschafter. In Kärnten endete die AK-Wahl mit einem leichten Plus der deutlichen Wahlsiegerin FSG. Der Präsident oder die Präsidentin der Bundesarbeitskammer wird dann erst im Juni aus dem Kreis der neun Landes-Präsidenten gewählt.