Legendärer Bühnenbildner: Erich Wonder wird 75

Wien (APA) - Mit seinen kreativen und innovativen szenischen Lösungen zählt Erich Wonder seit den 1970er-Jahren zu den wichtigsten Bühnenbildnern des deutschen Theaters. Er selbst sieht sich als „Kameramann, der Räume baut“, wie er einmal gesagt hat. Am Samstag (30. März) feiert der gebürtige Burgenländer, der internationale Karriere gemacht hat, seinen 75. Geburtstag.

Er arbeitete immer wieder mit Regisseuren wie Luc Bondy, Christof Nel und Ruth Berghaus u.a. in Hamburg, Lausanne und Paris, stattete 1993 Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ am Burgtheater aus, entwarf in Bayreuth 1994 die Bühne für Heiner Müllers „Tristan und Isolde“-Inszenierung (die im vergangenen Herbst in der Rekonstruktion der Originalproduktion am Linzer Opernhaus gezeigt wurde) und 2000 für Jürgen Flimms „Ring des Nibelungen“. Er beeinflusste viele Künstlerkollegen, darunter Musiker und Regisseur Heiner Goebbels, der sich selbst in einer Laudatio als „Wonderschüler“ bezeichnete. An der Berliner Staatsoper arbeitete er 2012 für Andrea Breths „Lulu“. Auf internationalen Bühnen war sein Bühnenbild für „Anna Bolena“ zuletzt etwa in Bordeaux, Avignon und Mailand zu erleben.

Seine unzähligen Arbeiten lassen sich in ihrer Gesamtheit kaum fassen. „Er hat einen genialischen Funken und ist seinen Kollegen immer einen Schritt voraus“, hat Flimm einmal über ihn gesagt. Wonder selbst habe die Meinung vertreten: „Trau keinem Auge“, was er in seinen teils täuschenden und trickreichen Bühnenbauten dem Publikum immer wieder zu beweisen versuchte, fasste Goebbels in einer Laudatio Wonders szenische Wunderwelt zusammen.

Am 30. März 1944 in Jennersdorf im Burgenland geboren, begann Wonder seine Ausbildung 1960 an der Kunstgewerbeschule Graz und studierte von 1964 bis 1968 an der Akademie der bildenden Künste Wien. Nach Beendigung des Studiums absolvierte er bis 1971 eine Bühnenbild-Assistenz bei dem deutschen Bühnenbildner und Theaterregisseur Wilfried Minks in Bremen, wo er seine ersten eigenen Arbeiten entwarf, u.a. für Verdis „Othello“ und das Musical „Canterbury Tales“. Nach weiteren Tätigkeiten in Bochum, Köln und Darmstadt, wo er mit den Regisseuren Alfred Kirchner und Luc Bondy zusammenarbeitete und Bühnenbilder für Gorkis „Die falsche Münze“, Shakespeares „Was ihr wollt“ und Goethes „Stella“ entwarf, wurde er 1974 an das Schauspiel Frankfurt als Leiter der Ausstattungsabteilung engagiert. Seit 1978 arbeitet er als freier Bühnenbildner.

Neben seinen Arbeiten für Theater und Oper sorgte er auch mit anderen künstlerischen Beiträgen für Aufmerksamkeit. 1987 inszenierte er die musiktheatralischen Aktionen „Maelstromsüdpol“, mit seinem Kollegen Karl-Ernst Herrmann arbeitete er 1979 gemeinsam an der Ausstellung „Inszenierte Räume“ des Kulturvereins Hamburg und organisierte 1992 die Wiener Ringstraßen-Aktion „Das Auge des Taifun“ anlässlich des 300-Jahr Jubiläums der Akademie der bildenden Künste.

Schon früh in seiner Karriere begann Wonder sein Wissen als Lehrer weiterzugeben, übernahm 1978 eine Professur an der Hochschule für angewandte Kunst Wien und unterrichtete von 1985 bis 2012 als Professor an der Akademie der bildenden Künste und leitete dort die Meisterschule für Szenografie. Dort arbeite er von 1998 bis Juni 2001 auch mit der nunmehrigen Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zusammen, die als Lehrbeauftragte in Wonders Meisterklasse fungierte.

Wonder erhielt im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen. 1994 bekam er die Josef-Kainz-Medaille der Stadt Wien, 2003 bekam er den Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis am Stadttheater Giessen. Drei Jahre später entwarf er die Trophäe für den deutschen Theaterpreis „Der Faust“. 2014 wurde er mit dem „Opus - Deutscher Bühnenpreis“ für sein Lebenswerk geehrt, den er für seine jahrelange und innovative Arbeit erhielt.