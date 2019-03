Brexit - DUP: Werden gegen Mays Brexit-Deal stimmen

London (APA/Reuters) - Die nordirische Unionistenpartei DUP will gegen die Brexit-Vereinbarung von Premierministerin Theresa May stimmen. Nicht abzustimmen komme nicht infrage, sagt DUP-Chefin Arlene Foster am Donnerstag dem irischen Sender RTE. „Eine Enthaltung wäre das Schlechteste aller Welten, denn sie würde nicht zeigen, wo man beim wichtigsten Thema unserer Zeit steht.“

Die DUP stützt Mays konservative Minderheitsregierung. Die konservative Minderheitsregierung beriet mit der DUP über einen möglichen Ausweg aus dem Brexit-Chaos. Laut BBC-Informationen wurde kein Durchbruch erwartet.

Der konservative Abgeordnete Oliver Letwin indes hält derzeit einen sogenannten No-Deal-Brexit am 12. April für das wahrscheinlichste Szenario. Allerdings könnte es May auch noch gelingen, am Freitag eine Zustimmung des Parlamentes für ihre mit der EU geschlossene Brexit-Vereinbarung zu erhalten, meinte er.