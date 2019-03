Slowakei: Liberale Caputova klare Favoritin vor Präsidenten-Stichwahl

Bratislava (APA) - Die Präsidentschaftswahl in der Slowakei geht ins Finale. Im ersten Durchgang vor knapp zwei Wochen hatte erwartungsgemäß keiner der 13 Anwärter die notwendige Stimmenmehrheit erlangt. Der neue Staatschef wird erst in der Stichwahl bestimmt. Und alles deutet darauf hin, dass die konservative katholische Slowakei zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau zur Präsidentin wählen wird.

Die Stichwahl zwischen der liberalen Juristin Zuzana Caputova und dem parteilosen EU-Kommissar Maros Sefcovic findet am kommenden Samstag (30.3.) statt. Die 45-jährige Kandidatin der neugegründeten außerparlamentarischen Partei Progressive Slowakei hatte bereits die erste Wahlrunde am 16. März für sich entschieden. Über 870.000 Wähler hatten die noch vor kurzem unbekannte und politisch unerfahrene Anwältin und Bürgerrechtlerin in die Stichwahl geschickt. Der zweitplatzierte Europapolitiker und Vizepräsident der EU-Kommission, der von der linksgerichteten Smer (Richtung) von Ex-Premier Robert Fico unterstützt wird, kam lediglich auf rund 400.000 Wählerstimmen.

Das garantierte dem 52-jährigen Diplomaten zwar ebenfalls einen Aufstieg in die zweite Runde, nur müsste er seine Stimmen zunächst einmal verdoppeln, um überhaupt zu Caputova aufzuholen. Das gilt als nahezu unmöglich. Vor dem zweiten Durchgang hat die Liberale die bessere Startposition, während Sefcovic wohl nur noch überraschen könnte. Letzte Umfragewerte sagen einen eindeutigen Wahlausgang von 60 zu 40 Prozent der Stimmen für Caputova voraus.

Auch der kurze Wahlkampf vor der entscheidenden zweiten Abstimmung, der am Mittwoch ohne markante Zwischenfälle zu Ende gegangen ist, hat an der Ausgangslage kaum etwas geändert. Er brachte keine entscheidende Wende, die einen der beiden Finalisten bedrohen oder umgekehrt begünstigen könnte. Ein harter und verbissener Wahlstreit, wie ihn sich vor fünf Jahren vor der Stichwahl der aktuelle Staatschef Andrej Kiska und der damalige Premier Robert Fico geliefert hatten, wiederholte sich nicht.

Direkte persönliche Attacken wurden diesmal vielmehr von Sympathisanten der zwei Finalisten in sozialen Netzwerken ausgetragen, die Kandidaten selbst kamen in den Debatten ohne scharfe verbale Angriffe aus. Sefcovic hatte seine Gegenkandidatin mehrmals erfolglos zur Diskussion in einer Fremdsprache aufgefordert. Als Spitzenpolitiker begegne man auch Situationen, in denen bei politischen Verhandlungen Dolmetscher oder Berater nicht zugelassen sind, begründete er: „Dann muss man die Situation unter vier Augen lösen.“ Caputova lehnte ab und räumte ein, der langjährige Diplomat, der seit 2009 bei der EU-Kommission wirkt, sei in außenpolitischen Angelegenheiten wesentlich erfahrener. Ihr Vorteil sei wiederum eine bessere Kenntnis der slowakischen Verhältnisse, die ihrem Gegner fehlen, argumentierte sie.

Die liberale Ausrichtung Caputovas war zuletzt kein großes Thema mehr. Vor dem ersten Urnengang stand sie noch heftig unter Kritik, weil sie registrierte Partnerschaften für Homosexuelle wie auch Kinderadoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare nicht ablehnt. Der bis dahin progressive Europapolitiker Sefcovic hatte hingegen versucht, sich selbst als konservativen gläubigen Christen zu stilisieren, was bei vielen Wählern nicht gut ankam. Vor der Stichwahl zeigte sich Sefcovic schon wesentlich gemäßigter. „Wir müssen unsere traditionellen Werte respektieren. Die Slowakei braucht einen starken, aktiven Präsidenten“, betonte er erneut in einer der letzten Diskussionen.

Nach der ersten Wahlrunde wurde noch befürchtet, Sefcovic könnte versuchen, mit einem kräftigen Rechtsruck Wähler der ausgeschiedenen rechtspopulistischen und rechtsextremen Kandidaten auf seine Seite zu ziehen. Das war schließlich nicht der Fall. In den letzten großen Fernsehduellen bemühten sich hingegen sowohl Sefcovic als auch Caputova ziemlich offen um Wähler, die in der ersten Wahlrunde den kontroversen prorussischen Richter Stefan Harabin und den Extremistenführer Marian Kotleba unterstützt hatten.

Gut 25 Prozent der Wähler haben im ersten Durchgang ganz rechts außen - „gegen das System“ - gestimmt. Caputova sieht in ihnen Menschen, die verzweifelt nach Veränderungen im Land rufen. Ihre Verzweiflung sei so groß, dass sie sich für Kandidaten mit einem sehr radikalen Vokabular entschieden haben, meinte sie. Sefcovic erklärte, er wolle Präsident aller Slowaken sein und den Protestwählern eine „bessere Alternative“ anbieten.

Nach dem Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter im Februar vergangenen Jahres ist die Slowakei weiterhin tief erschüttert. Für viele Slowaken, die nach den Enthüllungen des Aufdeckreporters über Korruption und Verflechtungen zwischen Politik und Mafia-Strukturen auf die Straßen gegangen waren, ist die Regierungskoalition unter der Smer Ficos für Missstände im Land verantwortlich, die bis zur Bluttat führten.

Politisch wird Caputova als unbeschriebenes Blatt gesehen, obwohl sie vorerst noch Parteimitglied der Progressiven Slowakei ist. Auf ihren Posten in der Parteileitung hat sie inzwischen bereits verzichtet. Auf dem Karrierediplomaten Sefcovic, der immer wieder seine Parteilosigkeit betonte, lastet hingegen die Unterstützung der linksgerichteten Smer. Viele Slowaken sehnen sich nach einem Ende der Ära der Fico-Partei.

Die Wahlbeteiligung bei der ersten Abstimmung vor zwei Wochen hatte lediglich 48 Prozent betragen. Im Unterschied zu vergangenen Präsidentenwahlen wird diesmal nicht erwartet, dass mehr Wähler an der Stichwahl teilnehmen werden. Es gilt nicht mehr das „größere Übel“ zu verhindern, weil Kandidaten der extremen Rechten bereits in der ersten Runde ausgeschieden sind. Auch sind sowohl Caputova wie auch Sefcovic eindeutig proeuropäisch und prowestlich ausgerichtet. Dennoch dürfte die Wahl zeigen, wie sehr sich die angeschlagene Slowakei tatsächlich nach einem politischen Neustart sehnt. Und ob das konservativ und christlich geprägte Land wirklich bereit ist für eine Frau als Präsidentin.