Slowakei: EU-Kommissar Sefcovic will Präsident der Versöhnung sein

Bratislava (APA) - Der amtierende Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, hatte mit seinem Eintritt in das Rennen um den Präsidentenpalast von Bratislava lange gezögert. Das Angebot der linksgerichteten Smer von Ex-Premier Robert Fico, der weiterhin stärksten Regierungspartei der Slowakei, hatte er erst Mitte Jänner angenommen. Und sich damit von Anfang an ein zeitliches Handicap aufgeladen.

Seine Rivalen hatten zu der Zeit schon einen monatelangen Wahlkampf hinter sich. Sefcovic hatte knapp zwei Monate vor dem Urnengang aber nicht mehr die Möglichkeit die notwendigen 15.000 Unterschriften zu sammeln, um als bürgerlicher Kandidat anzutreten. Er ersetzte sie kurzerhand mit Unterschriften von Smer-Parlamentariern, die Partei bezahlte zugleich einen Teil seiner Wahlwerbung.

In den Wahlkampf stieg er damit unausweichlich mit den Farben der Smer ein. Er war zwar stets bemüht, als parteiloser Bewerber aufzutreten, wurde aber sofort als Symbol der Fico-Partei wahrgenommen. Und diese gilt für viele Slowaken als die Hauptverantwortliche für Korruption und Missstände im Land, die bis zum Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter vor einem Jahr führten.

Das wurde Sefcovic bei der ersten Runde der Präsidentenwahl wohl zum Verhängnis. Die liberale Anwältin Zuzana Caputova verdrängte den Linkspolitiker, der am Anfang als aussichtsreicher Kandidat galt, zunächst an der Spitze aller Umfragen. Sie kam im ersten Wahldurchgang selbst auf mehr als doppelt so viele Stimmen. Sefcovic schaffte zwar knapp den Aufstieg in die Stichwahl, es wird aber erwartet, dass er erneut der Liberalen unterlegen wird.

Sefcovic war tatsächlich nie Parteimitglied der Smer, obwohl er den Sozialdemokraten seit Jahren nahe steht. Der 52-Jährige war nie in der slowakischen Parteipolitik aktiv. Schon immer zielte er auf eine Diplomatenkarriere ab. Einem Studium an der Wirtschaftsuniversität in seiner Heimatstadt folgte das Staatliche Institut für internationale Beziehungen in Moskau. Postgradual fügte er noch ein Doktoratstudium an der Juristischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava hinzu.

Seine Diplomatenkarriere startete schon 1990 im Außenamt der damaligen Tschechoslowakei, langsam arbeitete er sich nach oben. Über Stationen in Auslandsvertretungen seines Landes in Simbabwe, Kanada und Israel, wo er ab 1999 Botschafter war, bis nach Brüssel.

Heute ist Sefcovic einer der erfahrensten Europa-Politiker seines Landes. In der EU-Kommission ist er seit 2009 tätig. Zunächst war er für Bildung, später für internationale Beziehungen und Verwaltung zuständig, aktuell ist er amtierender Vizepräsident der EU-Kommission für die Energieunion. Kürzlich war er auch als Spitzenkandidat seiner europäischen Sozialdemokraten für die bevorstehende Europawahl im Gespräch, verzichtete schließlich aber zugunsten seines niederländischen Kommissionskollegen Frans Timmermans.

Sefcovic ist ein überzeugter Linkspolitiker. Im Wahlkampf betonte er die Rolle der Sozialpolitik. Die Sozialmaßnahmen der Smer, wie Gratis-Züge oder kostenlose Mittagessen für Schulkinder, würde er als Präsident nie gefährden, versicherte er.

Der Wahlkampf habe ihm aber auch gezeigt, wie sehr die Slowakei eine gesellschaftliche Versöhnung brauche, erklärte er kurz vor der Stichwahl. Er wolle eine Wende in den Präsidentenpalast bringen, ein ganz anderer Staatschef sein. „Ich sehe, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind damit, wie der jetzige Präsident sein Amt ausübt. Sie wollen einen Menschen dort, der eine saubere Weste hat, von innenpolitischem Streit nicht belastet ist und mehr Ruhe bringt“, erklärte er in einer der letzten Wahlkampfdebatten.

Ebengleiches gelte für Europa, wo die Slowakei mit ihrer Erfolgsgeschichte vielleicht auch als Brücke zwischen westlichen EU-Ländern, EU-Institutionen und der Visegrad-Gruppe agieren könnte. Er selbst wolle auch Garant der festen Verankerung seines Landes in Europa sein.

Während seine Rivalin Caputova vor dem zweiten Wahldurchgang sogar die Unterstützung der mitregierenden Ungarn-Partei Most-Hid bekam, wurde Sefcovic auch vom zweiten Koalitionspartner, der Slowakischen Nationalpartei, sitzen gelassen. Die Nationalisten empfahlen ihren Wählern nicht, für Sefcovic zu stimmen. Die Menschen werden sich schon selbst ein Bild machen, kommentierte Sefcovic. „Ich habe alles dafür getan, um auch Wähler in der Mittel- und Ostslowakei zu mobilisieren“, erklärte er. Sein Programm sei ja für das ganze Land gedacht.