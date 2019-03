Börse Tokio schließt erneut schwächer, Nikkei verliert 1,6 Prozent

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Donnerstag erneut schwächer aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 344,97 Punkten oder 1,61 Prozent bei 21.033,76 Zählern. Innerhalb des japanischen Leitindex gab es lediglich sieben Gewinner, darunter auch die Aktien von Nippon Suisan, auch als „Nissui“ bekannt.

Die Wertpapiere des Fischereikonzerns stiegen um 3,4 Prozent. Ebenfalls unter den wenigen Werten im Plus waren die Anteilsscheine der Fukuoka Financial Group vertreten: plus 0,9 Prozent. Sehr schwach waren dagegen Mitsui Engine & Shipbuilding und rutschten um annähernd 8,0 Prozent ab.

Der breitere Topix Index verlor 26,64 Punkte oder 1,66 Prozent auf 1.582,85 Einheiten. 219 Kursgewinnern standen 1.853 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 31 Titel.

Wichtige Konjunkturdaten standen in Japan nicht auf der Agenda. Weiterhin zogen die zuletzt wieder stärker aufgekommenen Konjunkturängste weiter ihre Kreise.

Am Devisenmarkt tendierte der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar etwas fester - der Dollar notierte zuletzt bei 110,154 Yen. In Zeiten der Unsicherheit gilt die japanische Landeswährung als sicherer Hafen.

Aus einem geopolitischen Betrachtungswinkel blickten Anleger auch auf den Handelsstreit zwischen China und den USA. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt dürften einen neuen Anlauf zur Beilegung ihres Handelsstreits unternehmen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin treffen sich am Donnerstagabend (Ortszeit) mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu He, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte. Die Gespräche würden am Freitag fortgesetzt.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA097 2019-03-28/09:09