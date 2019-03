Billigflieger Wow Air setzt Flüge aus

Reykjavik (APA/dpa) - Die in finanzielle Bedrängnis geratene isländische Billigfluglinie Wow Air belässt seine Flugzeuge am Donnerstag bis auf Weiteres am Boden. Man stehe in Verhandlungen mit Investoren kurz davor, eine Kapitalerhöhung abzuschließen, teilten die Isländer am Donnerstagmorgen mit. Bis all das finalisiert sei, würden alle Flüge ausgesetzt.

Am Donnerstag in der Früh wurden alle Wow-Air-Flüge gestrichen, darunter welche nach Berlin, Paris, London, New York und Boston. Die Passagiere seien bereits informiert worden, erklärte die Airline. Weitere Informationen wollte sie noch am Vormittag bekanntgeben.

Die Fluggesellschaft hatte in den vergangenen Tagen Gespräche mit Icelandair geführt, nachdem Verhandlungen mit dem Risikokapitalgeber Indigo Partners abgebrochen worden waren. Icelandair hatte im vergangenen Jahr ein Übernahmeangebot an Wow Air zurückgezogen. Im Dezember 2018 hatte Wow Air angekündigt, seine Flugzeugflotte von 20 auf 11 Flugzeuge einzudampfen und das Personal um 111 Stellen auf rund 1.000 Angestellte zu verringern.

Wow Air fliegt über ihr isländisches Drehkreuz Keflavik bei Reykjavik Ziele in Europa und Nordamerika an. In Deutschland werden die Flughäfen Frankfurt am Main und Berlin-Schönefeld bedient. In Österreich steuerte die Airline in der Vergangenheit den Flughafen Salzburg an.