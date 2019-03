Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,25 Prozent am Vormittag

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.045,67 Punkten nach 3.038,01 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 7,66 Punkten bzw. 0,25 Prozent.

In einem überwiegend freundlichen europäischen Börsenumfeld legt auch der heimische Aktienmarkt etwas zu. Schwachen Vorgaben von der Wall Street und aus Tokio wurden etwas in den Hintergrund gedrängt. Im Blickfeld steht aber weiterhin das politische Chaos in London rund um den Brexit.

In Wien kletterten unter den Schwergewichten Andritz (plus 1,7 Prozent) und Raiffeisen (plus 1,0 Prozent) an die Spitze der Kursliste. voestalpine befestigten sich um 0,7 Prozent. Leicht im Minus zeigten sich hingegen OMV (minus 0,04 Prozent) und Erste Group (minus 0,2 Prozent).

Die CA Immo-Aktie reagierte mit plus 0,06 Prozent nur wenig auf die vorgelegten Zahlen für 2018. Ein stark gestiegenes Neubewertungsergebnis hat dem Immobilienunternehmen voriges Jahr ein Rekordergebnis beschert. Das Nettoergebnis stieg um 28 Prozent auf 305,3 Mio. Euro.

Ans untere Ende der Kursliste rutschten bei dünnen Handelsumsätzen Valneva, KapschTraffic und Do&Co mit Verlusten zwischen 2,4 Prozent und 1,4 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.534,69 Zählern und damit um 0,21 Prozent oder 3,26 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und sieben unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 249.591 (Vortag: 270.621) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,01 (7,74) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA118 2019-03-28/09:56