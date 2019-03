Volleyball: AlpenVolleys starten in Innsbruck in deutsches Play-off

Innsbruck (APA) - Der Grunddurchgangszweite Hypo Tirol AlpenVolleys Tirol startet am Samstag (18.00 Uhr) ins Play-off der deutschen Volleyball-Bundesliga. Im „best of three“-Viertelfinale geht es gegen die bei München angesiedelten Volleys Herrsching.

Das Auftaktspiel wie ein eventuell drittes Match dieses Duells geht in der Innsbrucker Olympia-Halle über die Bühne. Für die zweite Partie nächsten Donnerstag musste Herrsching aufgrund der Beschaffenheit der eigenen Halle das Heimrecht abtreten, am Donnerstag nächster Woche wird nun am AlpenVolleys-Hauptspielort in Unterhaching gespielt.