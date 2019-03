Europas Leitbörsen zur Eröffnung überwiegend im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die Europäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend im Plus eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.50 Uhr mit plus 0,35 Prozent bei 3.333,64 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,32 Prozent auf 11.456,13 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,72 Prozent bei 7.246,22 Punkten.

Dass in Großbritannien Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt in den Raum stellte, sollten die Abgeordneten in Westminster ihrem Brexit-Austrittvertrag zustimmen, dürfte ein heutiger Themenschwerpunkt sein. Am Vorabend hatte das britische Parlament bei einer Testabstimmung alle acht vorgelegten Alternativen für den Deal abgelehnt.

China und die USA werden indes einen neuen Anlauf zur Beilegung ihres Handelsstreits unternehmen: Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin treffen sich am Donnerstag mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu He, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte. Die Gespräche würden am Freitag fortgesetzt.

Beide Seiten hätten zuvor bereits telefonisch verhandelt und einige Fortschritte erzielt, sagte Ministeriumssprecher Gao Feng. Es sei aber noch viel Arbeit zu erledigen.

Mit Blick auf die Einzelwerte waren die Wertpapiere der Bayer klar schwächer und sackten um 1,9 Prozent ab. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern erlitt im wichtigen Großprozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto eine herbe Niederlage. Die Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco urteilte, dass Monsanto für Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat haftbar ist.

Unter Druck gerieten in Frankfurt auch die Papiere der Deutsche Bank. Sie prüft dem „Handelsblatt“ zufolge ein weiteres Sparprogramm. Das Papier sackte um 1,5 Prozent ab.

In London ging es indes für die Aktien der Tabakgiganten British American Tobacco (BAT) und Imperial Brands um mehr als zwei Prozent nach oben. Citigroup-Analysten hatten zuvor die Papiere auf „Buy“ hochgestuft.

Die Anteilsscheine der Swedbank sanken unterdessen um 3,6 Prozent. Das schwedische Geldhaus hält derzeit seine Jahreshauptversammlung ab. Weil die Swedbank einige Investoren vorab über einen belastenden Medienbericht zur Verwicklung in einen Geldwäscheskandal informiert haben soll, durchsuchte die schwedische Behörde zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität noch am Vortag die Bank.

