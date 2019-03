Brand in Hochhaus in Dhaka - Feuerwehr-Großeinsatz

Dhaka (APA/AFP) - Ein Brand in einem 19-stöckigen Hochhaus hat am Donnerstag in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 19 Einheiten der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen, wie ein Vertreter der Feuerwehr-Leitstelle sagte. Auch die Armee beteilige sich an dem Einsatz.

Zunächst war unklar, ob in dem Büroturm in dem schicken Viertel Banani Menschen von den Flammen eingeschlossen waren. Auf Bildern, die in sozialen Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, waren Flammen und dichter schwarzer Rauch zu sehen, die aus dem Hochhaus drangen.

Bei einem heftigen Brand in Dhakas Altstadt waren vergangenen Monat etwa 70 Menschen ums Leben gekommen und 50 weitere verletzt worden. Die Feuerwehr brauchte zwölf Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. 2010 hatte es bei einem Feuer im Viertel Nimtoli 123 Tote gegeben.