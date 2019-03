Von Migranten gekapertes Schiff auf Malta eingetroffen: Festnahmen

Rom/Valletta (APA) - Nach der Landung des von geretteten Migranten gekaperten Handelsschiffs sind am Donnerstag fünf Personen von der maltesischen Polizei an Bord festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, das Handelsschiff „El Hibru 1“ vor der libyschen Küste gekapert zu haben und die Besatzung gezwungen zu haben, Kurs auf Malta zu nehmen. Sie verließen das Schiff in La Valetta laut Behördenangaben in Handschellen.

An Bord befanden sich 108 Migranten, darunter 19 Frauen und zwölf Kinder. Die Minderjährigen durften das Schiff als erste verlassen, wie die maltesischen Behörden berichteten. Einige Migranten knieten und küssten den Boden, als sie ausstiegen. Sie sollen in einem Hotel in der Stadt Marsa untergebracht werden.