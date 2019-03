PVA zieht positive Bilanz nach einem Jahr „Kur Neu“

Wien (APA) - Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hat am Donnerstag eine positive Bilanz der neuen Form der Kur nach einem Jahr gezogen. Diese „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ haben seit März des Vorjahres 66.835 Menschen absolviert. Rund 5.700 Betten stehen österreichweit in den Vertragspartnereinrichtungen der PVA dafür zur Verfügung.

Die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ bietet im Gegensatz zur herkömmlichen Kur einen deutlich höheren Anteil an aktiven Therapien. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentaler Gesundheit. Ziel ist es, die Eigenverantwortlichkeit zu stärken und die erlernten Übungen, psychische Entspannungsmöglichkeiten und sportlichen Aktivitäten auch nach dem Aufenthalt in den Alltag zu integrieren. „Damit leistet die PVA einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung“, zeigte sich PVA-Obmann Manfred Anderle in einer Aussendung überzeugt.

Neu ist auch die Möglichkeit des Splittings. So kann der Aufenthalt, der weiterhin 22 Tage dauert, zweigeteilt werden. Nach dem ersten Teil, der zwei Wochen dauert, kann die letzte Woche innerhalb von sechs Monaten in Anspruch genommen werden. Mehr als 700 Patientinnen und Patienten haben sich im ersten Jahr für dieses Splitting entschieden. „Aufgrund von beruflichen oder privaten Pflichten ist es nicht immer ganz einfach, drei Wochen am Stück von zu Hause fern zu bleiben. Mit der Splittung wird diesem Grundgedanken Rechnung getragen“, erläuterte PVA-Generaldirektor Winfried Pinggera.

„Mit dem modularen Aufbau der angebotenen medizinischen Leistungen kann man noch besser auf die individuellen Problemstellungen der einzelnen Patientinnen und Patienten eingehen“, erklärte Chefarzt Martin Skoumal. Es können je nach Leistungsniveau angepasste Bewegungs-, Kraft- und Ausdauereinheiten, ein Entspannungstraining, Informationen über richtige Ernährung und bei Bedarf eine Raucherentwöhnung angeboten werden.