Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend schwächer

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Donnerstag überwiegend schwächer geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um deutliche 1,61 Prozent auf 21.033,76 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,16 Prozent auf 28.775,21 Einheiten. Der Shanghai Composite sank um 0,92 Prozent auf 2.994,94 Punkte.

Aus einem geopolitischen Betrachtungswinkel heraus, blickten Anleger auf den Handelsstreit zwischen China und den USA. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt dürften einen neuen Anlauf zur Beilegung ihres Handelsstreits unternehmen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin treffen sich am Donnerstag mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu He, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte.

Unter den Einzelwerten konnten sich in Tokio die Papiere des Fischereibetriebes Nissui gegen den äußerst schwachen japanischen Markt behaupten. Sie stiegen um 3,4 Prozent. Mit Blick ins tiefrote Verliererfeld waren die schwächsten Aktien jene von Mitsui Engine & Shipbuilding. Sie gingen mit fast 8 Prozent im Minus aus dem Handel.

In China rückten indes ZTE in den Fokus. Die Aktien des Netzwerktechnikkonzerns sprangen um mehr als 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte zuvor Erstquartalszahlen vorlegt, welche die Anleger wohl überzeugten.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich positiv. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.564,21 Zählern mit plus 1,13 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg um 0,63 Prozent auf 6.256,50 Einheiten.