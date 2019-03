Budget: Defizit und Staatsverschuldung seit 1980

Wien (APA) - Die am Donnerstag veröffentlichten Budget-Daten der Statistik Austria für das Jahr 2018 weisen einen Überschuss von 0,1 Prozent des BIP sowie einen Schuldenstand von 73,8 Prozent aus. Im Folgenden die Zahlen seit dem Jahr 1980 im Detail:

~ Jahr Defizit in Schuldenstand in BIP in Mrd. Euro

Mio. Euro % d. BIP Mio. Euro % d. BIP 1980 -1.598 -2,1 27.002 35,4 76,4 1981 -1.712 -2,1 30.157 37,1 81,4 1982 -3.198 -3,6 34.410 39,3 87,5 1983 -4.210 -4,5 40.575 43,5 93,2 1984 -2.883 -2,9 44.936 45,9 97,8 1985 -3.181 -3,1 49.579 48,0 103,3 1986 -4.496 -4,1 57.105 52,5 108,8 1987 -5.351 -4,7 63.957 56,6 112,9 1988 -4.164 -3,5 68.264 57,6 118,4 1989 -3.990 -3,1 71.705 56,5 126,7 1990 -3.548 -2,6 76.518 56,2 136,1 1991 -4.404 -3,0 82.331 56,4 146,0 1992 -3.189 -2,1 86.814 56,3 154,2 1993 -7.143 -4,5 97.042 60,9 159,3 1994 -8.325 -5,0 107.078 64,0 167,2

1995 -10.833 -6,1 120.660 68,3 176,6* 1996 -8.221 -4,5 124,602 68,3 182,5 1997 -4.861 -2,6 119.827 63,5 188,7 1998 -5.294 -2,7 125.385 63,9 196,3 1999 -5.292 -2,6 135.949 66,7 203,9 2000 -5.137 -2,4 141.246 66,1 213,6 2001 -1.459 -0,7 147.154 66,7 220,5 2002 -3.132 -1,4 151.296 66,7 226,7 2003 -4.142 -1,8 152.688 65,9 231,9 2004 -11.645 -4,8 157.985 65,2 242,3 2005 -6.373 -2,5 174.403 68,6 254,1 2006 -6.791 -2,5 180.270 67,3 267,8 2007 -3.847 -1,4 184.675 65,0 284,0 2008 -4.393 -1,5 201.810 68,7 293,8 2009 -15.352 -5,3 230.015 79,9 288,0 2010 -13.142 -4,4 244.697 82,7 295,9 2011 -7.919 -2,6 255.684 82,4 310,1 2012 -6.976 -2,2 261.041 81,9 318,7 2013 -6.316 -2,0 263.230 81,3 323,9 2014 -9.092 -2,7 280.001 84,0 333,1 2015 -3.517 -1,0 291.688 84,7 344,3 2016 -5.523 -1,6 295.612 83,0 356,2 2017 -2.807 -0,8 289.253 78,2 369,9

2018 + 426 +0,1 284.758 73,8 386,1

* seit 1995 Umstellung auf ESVG 2010

QUELLE: Statistik Austria

Schulden nach Teilsektoren

2017 2018

in Mrd. - in % des BIP in Mrd. - in % des BIP

Bund 251,2 - 67,9 245,9 - 63,7 Bundesländer 21,4 - 5,8 21,2 - 5,5 ohne Wien Gemeinden 15,7 - 4,2 16,3 - 4,2 mit Wien SV-Träger 0,9 - 0,2 1,3 - 0,3

Staat gesamt 289,3 - 78,2 284,8 - 73,8

QUELLE: Statistik Austria ~