In Potsdam soll Museum für DDR-Kunst entstehen

Potsdam (APA/dpa) - Die Stiftung des SAP-Milliardärs Hasso Plattner will in Potsdam ein Museum für DDR-Kunst einrichten. Nach dem Barberini wäre es das zweite Museum der Stiftung in der Stadt. Das ehemalige Terrassenrestaurant „Minsk“ aus DDR-Zeiten solle dafür saniert werden, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag. Neben dem künftigen Museum soll in Neubauten preiswerter Wohnraum entstehen.