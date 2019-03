Versuchter Einbruch in Bankomat in Bruck an der Leitha

Bruck a.d. Leitha (APA) - In Bruck an der Leitha haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag versucht, einen Bankomat in Bruck an der Leitha aufzuschneiden. Dabei kam es nach Polizeiangaben zu einem Kleinbrand. Die Täter flüchteten nach dem gescheiterten Coup gegen 2.30 Uhr ohne Bargeld. Das Landeskriminalamt (Ermittlungsbereich Diebstahl und Tatortgruppe) hat die Ermittlungen übernommen, hieß es in einer Aussendung.

Der Geldautomat befand sich im Foyer eines Lebensmittelgeschäftes in einem Industriepark. Kriminelle hatten es in den vergangenen Monaten in Ostösterreich mehrmals auf Bankomaten abgesehen.