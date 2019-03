Ulrike Guerot erhält Paul-Watzlawick-Ehrenring 2019

Wien (APA) - Die Politikwissenschafterin Ulrike Guerot erhält den heurigen Paul-Watzlawick-Ehrenring. Ausgezeichnet wurde die Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems von der Jury unter Vorsitz von Erhard Busek für ihre Leistungen und ihr Engagement für ein neues europäisches Denken und Handeln, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

„Sie ist mutig, intellektuell engagiert und hat auch das Selbstverständnis ihrer wissenschaftlichen Disziplin verändert, durchbrochen und ausgeweitet“, so die Begründung. Guerot ist Mitglied im Scientific Comitee des Institute of European Democrates, Council Member beim European Council on Foreign Relations und Vorstandsmitglied des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Köln. Nicht zuletzt wurde sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt durch das gemeinsam mit Robert Menasse veröffentlichte „Manifest zur Gründung einer Europäischen Republik“ im Jahr 2013. Es folgten Bestseller wie „Warum Europa eine Republik werden muss!“ (2016) oder „Der neue Bürgerkrieg. Das offene Europa und seine Feinde“ (2017).

Der Paul-Watzlawick-Ehrenring - eine Initiative der Wiener Ärztekammer, um den interdisziplinären Dialog unter den Wissenschaften zu fördern - wurde nunmehr bereits zum zehnten Mal verliehen. Zu den bisherigen Preisträger zählten etwa Rüdiger Safranski, Friedrich Achleitner, Ruth Klüger oder Konrad Paul Liessmann und Franz Schuh.