CA Immo sieht bei möglichen Immo-Mergers in Österreich von außen zu

Wien (APA) - Bei den möglichen Fusionen oder Übernahmen im Bereich der börsennotierten Immo-Unternehmen in Österreich mischt die CA Immo AG nicht mehr mit, sondern sieht „von der Seitenlinie aus“ zu, wie CEO Andreas Quint am Donnerstag im Bilanzpressegespräch auf eine entsprechende Frage sagte. Man halte 5 bis 6 Prozent an der Immofinanz, es sei aber völlig unklar, über welche Transaktion man überhaupt rede.

Einst hatten Immofinanz und CA Immo eine Fusion erwogen, doch klopfte dann der US-Investor Starwood bei beiden an. Letztlich veräußerte die Immofinanz ihren 26-Prozent-Anteil, den sie an der CA Immo hielt, voriges Jahr an Starwood, das Closing erfolgte Ende September. Schon vor zwei Jahren stand auch die s Immo im Zentrum von Spekulationen über eine Konsolidierung der heimischen Börse-Immos, voriges Frühjahr erwarb die Immofinanz 29 Prozent an der s Immo.

Die CA Immo sei da jetzt „völlig draußen“, erklärte CEO Quint am Donnerstag zu den Optionen. Im Übrigen sei „völlig unklar“, über welche Transaktion man da rede, Takeover oder Merger, „da gibt es ja verschiedene Szenarien“. Ihr Anteil an der Immofinanz von 5 bis 6 Prozent sei für die CA Immo „völlig unstrategisch“, aber „keine so schlechte Anlage“ etwa im Vergleich zu einem Bankkonto. „Die zahlen ja Dividende“, so Quint.

Bei der CA Immo wiederum gab es nach dem Einstieg des Großaktionärs Starwood - im Ausmaß einer Sperrminorität inklusive vier „Golden Shares“ - Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand. Ins Kontrollgremium wurden vom US-Investor drei neue Mitglieder entsandt, und mit 1. November 2018 ist Keegan Viscius, vormals Senior Vice President von Starwood Capital, als Chief Investment Officer (CIO) in den CA-Immo-Vorstand eingetreten.

Viscius sprach am Donnerstag vor Journalisten von „einem der konkurrenzfähigsten und konzentriertesten Portfolios“, da Starwood angezogen haben. Das Portfolio habe, nach den letzten Bereinigungen, ein erstklassiges Potenzial, daher bestehe „keine Notwendigkeit, einen radikalen Wandel in der Strategie zu erwarten“, meinte der CIO auf eine darauf zielende Frage. Ob sich Starwood mit den 26 Prozent zufriedengebe oder die Absicht bestehe, den Anteil zu erhöhen? „Ich kenne ihre Pläne nicht, sehe aber so etwas nicht.“

An der Börse war die CA Immo zuletzt rund 3,2 Mrd. Euro wert, die Immofinanz 2,5 Mrd. Euro, die s Immo 1,2 Mrd. Euro.

