Brexit dürfte sich auch auf schottische Unabhängigkeit auswirken

Edinburgh/London (APA) - Der geplante britische EU-Austritt dürfte sich auch auf die schottische Unabhängigkeitsfrage auswirken - wie genau, bleibt nach Einschätzung von Experten allerdings abzuwarten und ist nicht so klar, wie man meinen könnte. 2014 haben die Schotten mit 55 zu 45 Prozent gegen die Unabhängigkeit gestimmt, und bisher scheint ein massiver Meinungsumschwung ausgeblieben zu sein.

Ein Unabhängigkeitsreferendum könnte heute dasselbe Resultat haben wie 2014, „aber in gewisser Weise ist die Frage irrelevant, denn Referenden finden immer nach einem Wahlkampf statt“, sagt Nicola McEwen von der Universität Edinburgh. „Vielleicht sagen uns die Umfragen momentan nicht besonders viel, weil sich niemand direkt mit der Frage auseinandersetzt.“

Die Politologin ist generell der Ansicht, dass die Frage der Position Schottlands innerhalb des Vereinigten Königreichs und seiner Beziehungen zu den anderen Landesteilen ebenso stark davon beeinflusst wird, was auf gesamtstaatlicher Ebene geschieht, wie von internen Entwicklungen in Schottland selbst. „Deshalb denke ich, dass die Aussichten für die Unabhängigkeit stark davon geprägt sein werden, wie der Brexit letztlich aussieht - und ob er tatsächlich chaotisch wird.“

Das könnte freilich ein zweischneidiges Schwert sein: Politisch sei denkbar, dass ein chaotischer oder harter Brexit - also die EU ohne Deal oder „in sehr isolationistischer Weise“ zu verlassen - zum Nachdenken über eine andere Zukunft für Schottland führt. Schottland habe ja auch im EU-Referendum von 2016 ziemlich deutlich - mit 62 Prozent - für den Verbleib in der Staatengemeinschaft gestimmt. „Politisch, je härter oder je chaotischer der Brexit, desto attraktiver könnte eine alternative verfassungsmäßige Zukunft für Schottland sein.“

Umgekehrt würden derartige Umstände die Unabhängigkeit aber auch deutlich erschweren, sagt die Universitätsprofessorin - „die Leute davon zu überzeugen, wenn man sich die Details anschaut, und sie praktisch umzusetzen“. Denn eine Folge wäre vermutlich eine gewisse „Politisierung der Grenze“: „Wenn die Grenze zwischen Schottland und England eine regulatorische und eine Zollgrenze würde, dann würde das wahrscheinlich Leute erschrecken, die von der Sache (der Unabhängigkeit) nicht schon überzeugt sind.“ Spannend sei aus diesem Blickwinkel daher auch, was am Ende mit der irisch-nordirischen Grenze geschehen werde.

Wenn es nach dem Brexit längerfristig ein Zollarrangement Londons mit der EU gäbe, wäre die Grenzfrage wohl kein so großes Thema. Gleichzeitig könnte das aber die Argumentation für die schottische Unabhängigkeit schwächen, meint McEwen.

„Wenn es mit dem Brexit vorangeht, dann gibt es ein Grenzproblem“, fasst es Kirsty Hughes, Leiterin des Scottish Centre on European Relations, zusammen. Darum sei es ja auch in der Nordirland-Frage gegangen, dass man keine reibungslose Grenze haben könne, „wenn der Brexit nicht sehr, sehr soft“ sei.

Im schottischen Referendumswahlkampf 2014 habe man sich angesichts der EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs noch keine Gedanken über diese Frage machen müssen. Wenn Schottland künftig aber unabhängig und im Gegensatz zum Rest des Vereinigten Königreichs in der EU wäre, „dann wird es eine Grenze geben, und das wird schwer zu verkaufen sein“, meint die Expertin.

Der britische EU-Austritt könnte also zwar dazu führen, dass sich Schottland in gewisser Hinsicht mehr der Unabhängigkeit zuwende, „aber es macht es auch schwieriger“. Wenn der Brexit hingegen nicht stattfinde, könnte das bedeuten, dass sich Schottland ein bisschen langsamer in Richtung Unabhängigkeit bewege, „aber das macht es um ein Vielfaches einfacher“.

Der britische EU-Austritt werde, so es dazu komme, auf jeden Fall Folgen für die Unabhängigkeitsdebatte in Schottland haben, sagt Hughes. „Die Debatte ist immer da, aber sie ist nicht immer so intensiv.“ Es gebe viele unterschiedliche Ansichten zu dem Thema, und man befasse sich in Schottland ja auch mit anderen Fragen.

Wie in anderen Landesteilen gebe es auch hier eine abwartende Stimmung, was nun mit dem Brexit passiere. Viele seien verstimmt und hätten nicht das Gefühl, mitreden zu können. „2016 hat niemand versucht, innezuhalten und gesagt, Schottland und Nordirland haben dafür gestimmt, in der EU zu bleiben.“

Wenn es zum EU-Austritt komme, dann werde das vermutlich nicht bedeuten, „dass die Meinungsumfragen plötzlich von 48 auf 60 Prozent für die Unabhängigkeit springen. Aber sie könnten auf 50 zu 50 springen, und die Debatte würde richtig losgehen“, meint Hughes. „Wenn es nicht so ein Problem wäre, die Erlaubnis von London zu bekommen, ein Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten, könnte das relativ schnell passieren.“ So aber werde man schauen müssen, wie sich die Stimmung verändere und wie sich die Debatte entwickle.

Letzten Endes dürfte der Trend aus Sicht von Hughes aber längerfristig wohl so oder so in Richtung Unabhängigkeit gehen: „Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann gibt es in jeder Altersgruppe unter 55 Mehrheiten für die Unabhängigkeit. Also kommt es irgendwann wahrscheinlich sowieso dazu.“