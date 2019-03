Frauen organisieren gemeinsam: „Dunkle Energie“ im Akademie-Schauraum

Wien (APA) - Mit einer programmatischen Ausstellung präsentiert sich der heuer neu eröffnete Schauraum der derzeit in Umbau befindlichen Akademie der bildenden Künste: im xE am Getreidemarkt, Ecke Eschenbachgasse, wird ab heute, Donnerstag, Abend „Dunkle Materie“ gefeiert, ein sanft provokanter Name für das, was passiert, wenn Frauen im Kunstbereich die Organisation übernehmen.

Als einzige österreichische Universität mit einem Rektorat „aus drei Feministinnen“, so Bildende-Rektorin Eva Blimlinger heute bei einer Pressekonferenz, stünde es der Akademie gut an, sich mit der Frage zu beschäftigen, „wie Feminismus sich als Energie - nicht nur als dunkle, auch als helle - formiert, um im Kulturbereich arbeiten zu können“. Ausgangspunkt der Ausstellung sind feministische Organisationen aus dem internationalen Kulturbereich, die Arbeiten reflektieren deren kollaborative Praxis, die viele klassische Modelle nicht nur der Geschäfts-, sondern auch der Kunstwelt infrage stellen.

Der Begriff der „dunklen Materie“ stammt dabei von der feministischen Autorin und Filmemacherin Hito Steyerl und bezieht sich nicht zuletzt auf die Tatsache, dass Hausarbeit, Pflege und Kunst jene Bereiche sind, in denen der Menge der Arbeitsstunden am wenigsten Geldleistung gegenübersteht. „Freie Arbeit und zügellose Ausbeutung sind die unsichtbare dunkle Materie, die den kulturellen Bereich am Laufen hält“, so Steyerl in einem der Ausstellung vorangestellten Text.

Neben der Hauptausstellung ist auch die Reihe „xposit“ mit Arbeiten von Akademie-Absolventinnen aus den Rektoratsräumen zum Teil in den neuen Schauraum übersiedelt. Aktuell in der Serie vertreten sind Jessyca R. Hauser, Miae Son und Sophie Pölzl.

(S E R V I C E - „Dunkle Energie. Feministisch organisieren, kollektiv arbeiten.“ Von 29. März bis 25. Mai im xE - Ausstellungsraum der Akademie der Bildenden Künste Wien, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien; www.akbild.ac.at/xe)