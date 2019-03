VP-Landesräte zogen Bilanz über ihr erstes Jahr in NÖ Landesregierung

St. Pölten (APA) - Christiane Teschl-Hofmeister und Martin Eichtinger (beide ÖVP) haben am Donnerstag Bilanz über ihr erstes Jahr in der niederösterreichischen Landesregierung gezogen. Als Schwerpunkte genannt wurden der Ausbau der Kinderbetreuung, Pflege und die Wohnbaustrategie. Die Entscheidung, in die Landesregierung zu wechseln, hätten sie „keine Sekunde bereut“, meinten die beiden.

Das Ziel, 100 neue Kleinstkinder-Betreuungsgruppen bis 2020 in Niederösterreich zu schaffen, werde man „locker“ erreichen, sagte Teschl-Hofmeister in einer Pressekonferenz. „Wir haben bereits 76 Gruppen in Gründung“, danach soll der bedarfsgerechte Ausbau weitergeführt werden. Nach der Abschaffung des Pflegeregresses werde auf Basis des Altersalmanachs bis Frühjahr 2020 ein neuer Bedarfs- und Bebauungsplan erstellt. Gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (S) werden rund 400 neue Ausbildungsplätze in der Pflege geschaffen. Die Landesrätin forderte auch eine Erhöhung des Pflegegeldes.

50 Deutschklassen wurden im laufenden Schuljahr in Niederösterreich eingerichtet, nach einem Semester sind knapp vier Prozent der Kinder in den Regelunterricht gewechselt. Teschl-Hofmeister plädierte in diesem Zusammenhang für bundesweit einheitliche Messkriterien, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern zu ermöglichen. In Niederösterreich wechseln Kinder erst in den Regelunterricht, „wenn sie wirklich, wirklich gut Deutsch können“, so die Landesrätin. Beim Ausblick nannte sie die Diskussion um die Finanzierung der schulischen Tagesbetreuungsangebote, „da die 15a-Vereinbarung mit dem Bund ausläuft und eine Gesetzesnovelle des Bildungsinvestitionsgesetzes daran anschließen soll“.

Eichtinger verwies u.a. auf die in der Vorwoche präsentierte blau-gelbe Wohnbaustrategie, 125 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) für geförderten Wohnbau und die mit 46 Millionen Euro bisher größte Lehrlingsoffensive im Bundesland, die mit Jahresbeginn gestartet ist. Das Europa Forum Wachau werde von 13. bis 15. Juni im Stift Göttweig in einem neuen Format über die Bühne gehen, kündigte der Landesrat für Wohnen, Arbeit und internationale Beziehungen an.

Zum von LHStv. Franz Schnabl (SPÖ) geäußerten Wunsch nach einem „echten Miteinander“ meinte Eichtinger, man würde in der Landesregierung „sehr gut zusammenarbeiten“. Es gebe bei vielen Gelegenheiten einen „intensiven Gedankenaustausch“.

