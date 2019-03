Wiener Rentenmarkt am Vormittag mit Kursverlusten

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am späten Donnerstagvormittag mit rückläufiger Tendenz notiert. In allen beobachteten Laufzeiten sind die Renditen im Vergleich zum Vortagesniveau etwas gestiegen. Im Gegenzug sind die Kurse leicht gefallen.

Der Brexit bleibt brisant: Das britische Parlament hat sich am Mittwoch auf keine Alternative zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May einigen können. Verschiedene Varianten einer engeren Anbindung an die EU lehnten die Abgeordneten am späten Abend ebenso ab wie ein zweites Referendum oder einen Austritt ohne Abkommen. Zu den Vorschlägen zählten auch ein Stopp des Austrittsprozesses.

Ein weiterer Fokus richtete sich heute auf die vorläufigen Verbraucherpreise in Spanien und Deutschland sowie die Geldmenge M3: Die genannte Geldmenge stieg im Februar um 4,3 Prozent. Volkswirte hatten mit plus 3,9 Prozent gerechnet. Die Kennziffer umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten, aber auch Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Sie ist eng mit Laut Experten ist die Entwicklung von M3 auf mittlere bis lange Sicht eng mit der Inflation verknüpft. Die Kennzahl wird deshalb genau beobachtet.

Die Verbraucherpreise in Spanien sind im März stärker gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sie sich um 1,3 Prozent. Die Rate lag 0,2 Prozentpunkte höher als im Februar.

Im Tagesverlauf stehen noch Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt sowie die vorläufigen deutschen Verbraucherpreise auf dem Programm.

Heute um 11.10 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,35 um 24 Ticks unter dem letzten Settlement von 166,59. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,75, das Tagestief bei 166,28. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 47 Basispunkte. Der Handel verläuft bei hohem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 225.904 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,01 (zuletzt: 0,99) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,23 (0,21) Prozent, die fünfjährige mit -0,26 (-0,29) Prozent und die zweijährige lag bei -0,56 (-0,59) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (41) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 27 (27) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 6 (7) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 111,85 112,17 1,01 46 111,38 Bund 29/02 10 0,75 102,68 102,73 0,23 40 102,24 Bund 24/10 5 0,00 110,68 110,85 -0,26 27 110,53 Bund 21/09 2 3,90 110,05 110,10 -0,56 6 110,1 ~