Europas Leitbörsen zu Mittag uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag im Verlauf ohne klare Richtung gezeigt. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel um 0,05 Prozent auf 3.320,39 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.15 Uhr mit 11.449,76 Punkten und plus 0,27 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann 0,46 Prozent und steht nun bei 7.227,01 Stellen.

Dass in Großbritannien Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt in den Raum stellte, sollten die Abgeordneten in Westminster ihrem Brexit-Austrittvertrag zustimmen, dürfte ein heutiger Themenschwerpunkt sein. Am Vorabend hatte das britische Parlament bei einer Testabstimmung alle acht vorgelegten Alternativen für den Deal abgelehnt. Experten sprachen im Anschluss davon, dass nach den Abstimmungen genau so viel bekannt sei wie davor.

China und die USA dürften indes einen neuen Anlauf zur Beilegung ihres Handelsstreits unternehmen: Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin treffen sich am Donnerstag mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu He, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte. Die Gespräche würden am Freitag fortgesetzt.

Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankenwerte mit einem deutlich negativen Trend. Darin sanken die Anteilsscheine der Swedbank um 3,7 Prozent, nachdem die Aktie bereits am Vortag herbe Verluste wegstecken musste.

Die Chefin der mutmaßlich in den Danske-Skandal verwickelten Bank, Birgitte Bonnesen, musste kürzlich den Hut nehmen. Die Entwicklungen der vergangenen Tage hätten einen enormen Druck auf die Bank erzeugt, weshalb entschieden worden sei, Bonnesen von ihrem Posten abzusetzen, teilte der Verwaltungsrat der schwedischen Bank mit.

Unter Druck gerieten in Frankfurt zudem Papiere der Deutsche Bank. Das Geldhaus prüft dem „Handelsblatt“ zufolge ein weiteres Sparprogramm. Das Papier sackte um 1,9 Prozent ab.

Mit Blick auf die weiteren Einzelwerte waren auch die Wertpapiere der Bayer klar schwächer und verloren 1,2 Prozent. Die Jury eines zuständigen US-Bundesbezirksgerichts in San Francisco urteilte, dass die zugekaufte Tochtergesellschaft Monsanto für Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat haftbar ist.

In London ging es indes für die Aktien der Tabakgiganten British American Tobacco (BAT) und Imperial Brands um mehr als eineinhalb Prozent nach oben. Zuvor waren beide Wertpapiere von der US-Bank Citigroup zum Kauf empfohlen worden. Analyst Adam Spielman rechnete in seiner Studie damit, dass sich das Umfeld in der Branche in diesem Jahr als weniger herausfordernd erweisen werde.

