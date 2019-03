Opel - Betriebsrat plant keine Proteste

Wien/Rüsselsheim (APA) - Der Opel-Betriebsrat in Wien plant keine Proteste gegen den Stellenbau, bei dem heuer fast jeder dritte Arbeitsplatz von rund 1.200 wegfallen soll, wie es im Ö1-Mittagsjournal am Donnerstag hieß. Man sei in Gesprächen und werde auf den Sozialplan aus dem Vorjahr zurückgreifen, sagte Betriebsrätin Renate Blauensteiner.

Vom Ausmaß der Stellenstreichung zeigte sich die Belegschaftsvertreterin überrascht. „Man hat gewusst, dass wir einfach zu viel Mitarbeiter an Bord haben, aber dass es so drastisch ist, wurde natürlich nicht vermutet“, so Blauensteiner.

Das Werk in Wien sei durch den Stellenabbau nicht gefährdet, sagte Unternehmenssprecher Christoph Stummvoll: „Die neue Produktion, das ist ein 6-Gang-Schaltgetriebe, das für alle Fahrzeuge des Group PSA-Konzerns produziert werden wird. Hier wird die Produktion im Sommer starten und dann sukzessive auf einen 3-Schicht-Betrieb hochgefahren werden.“

