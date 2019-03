CA Immo sieht nach Rekordzahlen weiteres Wachstum vorprogrammiert

Wien (APA) - Die börsennotierte Büroentwickler CA Immo sieht nach dem vorjährigen Gewinnrekord weiteres Wachstum durch in der Pipeline befindliche Projekte und Grundstücksreserven gewissermaßen vorprogrammiert. Man wolle die Präsenz in allen Kernmärkten erweitern und neue Marktchancen evaluieren, sagte CEO Andreas Quint am Donnerstag. Dafür sehe man sich auch aufgrund der stabilen Bilanzstruktur imstande.

Allein durch die Projektfertigstellungen 2019 werde man weiter wachsen. Das von Einmaleffekten befreite operative Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft (FFO I) solle erneut zulegen, 70 Prozent davon wolle man den Aktionären geben. 2018 hatte die CA Immo ihr Immobilienvermögen durch Bestandsergänzungen (Immo-Käufe und Fertigstellungen) um 17 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro gesteigert, freilich halfen dabei auch hohe Immo-Aufwertungen speziell in Deutschland.

Auf das Nachbarland entfielen zu Jahresende 44 Prozent aller Buchwerte, etwa ebenso viel wie auf CEE, dennoch spielten sich die Neubewertungsgewinne zu 72 Prozent in Deutschland ab. In Summe stieg das Neubewertungsresultat auf 276,5 Mio. Euro, auf rund das Zweieinhalbfache von 2017 - als „Resultat des strategischen Weges“, wie CEO Quint betonte.

Der FFO I legte um 11 Prozent auf 118,5 Mio. Euro, heuer sollen es 125 Mio. Euro oder mehr sein, wurde ein früherer Ausblick bestätigt. Unterm Strich kletterte der Nettogewinn 2018 um 28 Prozent auf 305,3 Mio. Euro, die Dividende soll fürs abgelaufene Jahr von 80 auf 90 Cent je Aktie angehoben werden. Die Mieterlöse der CA Immo legten um fast 7 Prozent auf 192,4 Mio. Euro zu, das Nettomietergebnis um gut 7 Prozent auf 175,2 Mio. Euro. Insbesondere in Deutschland sehe man auch für die nächsten Jahren ein Mietentwicklungspotenzial nach oben, sagte Quint im Bilanzpressegespräch.

Bei den Neubewertungsgewinnen in Deutschland gaben 2018 zu drei Fünftel die Projekte und Landreserven den Ausschlag, zu zwei Fünftel der Bestand. Das Nettovermögen (EPRA NAV) der CA Immo wuchs um 11 Prozent auf 33,30 Euro je Aktie. Am Donnerstag war der Kurs auf Berg- und Talfahrt, zuletzt stand mit 32,90 Euro ein Minus von 0,6 Prozent. 2018 hatte das Papier andere Immo-Titel und entsprechende Spezialindices - sowie den ATX insgesamt - „outperformed“.

Wie Quint hob auch der im Herbst von Starwood entsandte neue Vorstandsdirektor Keegan Viscius die erfolgte Bereinigung des Portfolios hervor. Fortan konzentriert man sich im Wesentlichen auf die Hauptstädte von Deutschland, Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien und Rumänien, wobei in Deutschland noch München dazukommt, Bukarest und Prag aber derzeit nur eine kleinere Rolle spielen. Durch „Non-core“-Verkäufe habe man 2018 einen Länder-Exit aus Bulgarien, Slowenien und der Ukraine vollzogen und sich auch aus Sekundärstädten in Polen, Rumänien, Ungarn zurückgezogen, so Viscius.

Das CA-Immo-Portfolio wies Ende des Jahres 5,8 (Vorjahr: 6,2) Prozent Rendite auf, wobei die höchsten „Yield“-Werte in Ungarn und Rumänien erzielt wurden, die geringsten in Deutschland und Österreich. In CEE gehe die Strategie auf, die Renditen zu senken, also den Wert zu steigern. Im Schnitt lag die Vermietungsquote bei 94,4 (95,2) Prozent, dabei in Deutschland und Tschechien bei 99 Prozent, in Österreich bei 90 in Rumänien bei 85 Prozent. Der Büro-Fokus soll beibehalten werden, bekräftigten beide Vorstandsdirektoren, 2018 betrug der Anteil 88 (2017: 87) Prozent. In Bau hat man Projekte für 406 Mio. Euro Buchwert und verfügt über Landreserven für 290 Millionen, die aber den Angaben zufolge 4,2 Mrd. Euro Development-Potenzial entsprechen.

Auch auf der Finanzierungsseite ist man nicht untätig geblieben - die Finanzierungskosten konnten voriges Jahr auf im Schnitt 1,7 (1,9) Prozent weiter gesenkt werden. Außerdem wurde das Fälligkeitsprofil geglättet, also gleichmäßiger gemacht, so Quint. Die Zinssituation habe sich weiter sehr erfreulich entwickelt. Dass die Zinsen auf absehbare Zeit nicht steigen würden, sei heute mehr Konsens als vor vier oder sechs Monaten, meinte der CEO.

Bei den möglichen Fusionen oder Übernahmen bei den heimischen Börse-Immos sehe man „von der Seitenlinie aus“ zu, so Quint auf die Frage, ob man hier noch mit im Spiel sei. Man halte 5 bis 6 Prozent an der Immofinanz, dieser Anteil sei aber „völlig unstrategisch“. Im Übrigen sei völlig unklar, über welche Transaktion man überhaupt rede, Takeover oder Merger, „da gibt es ja verschiedene Szenarien“, so der CEO. Zum 26-Prozent-Einstieg des US-Investors Starwood sprach Viscius von „einem der konkurrenzfähigsten und konzentriertesten Portfolios“, das Starwood angezogen habe. Das Portfolio habe ein erstklassiges Potenzial, daher bestehe „keine Notwendigkeit, einen radikalen Wandel in der Strategie zu erwarten“, meinte er. Ob die 26 Prozent Starwood reichen? Viscius: „Ich kenne ihre Pläne nicht, sehe aber so etwas nicht.“

~ ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com ~ APA288 2019-03-28/12:51