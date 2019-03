Deutscher Außenhandelsverband warnt vor „China-Phobie“ in Europa

Berlin (APA/dpa/Reuters) - Der Außenhandelsverband BGA hat vor einer „China-Phobie“ und einem Kurswechsel in der Industriepolitik gewarnt. „Keinesfalls dürfen wir Europa zu einer Trutzburg ausbauen“, sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann, am Donnerstag in Berlin.

„Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass wir Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen, wenn wir uns national oder europäisch abschotten.“

Deutschland und Frankreich hatten sich zuletzt für eine stärkere Rolle des Staates in der Industriepolitik ausgesprochen. Beide Länder wollen die Schaffung „Europäischer Champions“ erleichtern, die es mit Konkurrenten aus den USA und China aufnehmen können. Daneben sollen Schlüsselinnovationen gezielt gefördert und Schlüsselindustrien geschützt werden. China will mit einer Industriestrategie in vielen Sektoren mit staatlichen Subventionen die Technologielücke zu westlichen Firmen schließen und selbst Weltmarktführer hervorbringen.

Bingmann sprach von „wettbewerbsfeindlichen Tönen“ in Europa. Diese würden Europa aber nicht stärken, sondern schwächen. „Wir sollten nicht hysterisch werden, es gibt keinen Grund für die aktuelle China-Phobie.“ Deutschland sei nicht Opfer, sondern einer der größten Profiteure des ökonomischen Aufstiegs Chinas.

Statt einer Abschottung müsse die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessert werden. Dazu zählten deutlich stärkere Investitionen in die digitale Infrastruktur und die Verkehrsinfrastruktur sowie in die Grundlagenforschung.

Die Geschäfte der deutschen Exporteure liefen weiter gut, allerdings seien die Zuwächse geringer geworden. Für heuer sieht der Verband einen Anstieg der Ausfuhren um zu 3 Prozent auf die Bestmarke von 1,357 Billionen Euro. Auch 2018 hatte es ein Plus in dieser Größenordnung gegeben. Allerdings sei die Prognose an einige Vorbedingungen geknüpft, „wie beispielsweise keine weitere Verschärfung des Brexit-Dramas sowie der US-Handelskonflikte mit China und Europa“. Noch schneller dürften erneute die Importe zulegen: Hier erwartet der Branchenverband wegen der robusten Binnenkonjunktur einen Anstieg um 5 Prozent auf den Rekordwert von 1,144 Billionen Euro. Der im Ausland viel kritisierte deutsche Exportüberschuss würde auf rund 213 Mrd. Euro schmelzen und damit um rund 15 Mrd. Euro geringer ausfallen als 2018.