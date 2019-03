Hamburg Commercial Bank streicht fast jeden zweiten Arbeitsplatz

Hamburg (APA/dpa/Reuters) - Bei der Hamburg Commercial Bank (HCOB) - ehemals HSH Nordbank - fällt in den nächsten beiden Jahren fast jeder zweite Arbeitsplatz weg. Von zuletzt mehr als 1.700 Arbeitsplätzen werden rund 750 gestrichen, so dass am Ende eine Bank mit gut 950 Vollzeit-Stellen stehen werde, sagte Vorstandschef Stefan Ermisch am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz in Hamburg.

Die Notwendigkeit zum Personalabbau ergebe sich aus steigender Effizienz und wegfallenden Aufgaben, weil die Bank sich aus Geschäftsfeldern zurückgezogen habe und die komplizierte Ländergarantie nicht mehr zu verwalten sei. Besonders betroffen ist den Angaben zufolge der Standort Kiel, wo von mehr als 600 nur noch 235 Stellen übrig bleiben sollen. In Hamburg bleiben entsprechend ungefähr 720 Stellen. Ein Sozialplan und Interessenausgleich mit dem Betriebsrat seien unterzeichnet worden. Die Bank lasse sich diesen Teil der Restrukturierung rund 200 Mio. Euro kosten.

Bis Mitte 2021 sollen der Umbau der Bank und der Personalabbau abgeschlossen sein. Dann wird das Kreditinstitut in den Kreis der privaten Banken aufgenommen, auch mit ihrer Einlagensicherung. Ziel sei „eine ganz normale Bank“. Für 2020 erwarte der Vorstand ein gutes Neugeschäft und ein positives Ergebnis.

Hamburg und Schleswig-Holstein mussten die HSH Nordbank in der Schiffs- und Finanzkrise mit Milliardenhilfen vor dem Aus retten. Auf Druck der EU verkauften sie ihre Landesbank für rund 1 Mrd. Euro an Finanzinvestoren um den BAWAG-Großaktionär Cerberus und JC Flowers. Die erste Bilanz der neuen Bank HCOB weist ein positives Ergebnis vor Steuern von 97 Mio. Euro aus und ist kaum mit dem Vorjahr vergleichbar.

Im Streit mit Gläubigern über die Bewertung von Anleihen gibt sich die Bank gelassen. „Das Rechtsrisiko schätzen wir als gering ein“, sagte Finanzchef Oliver Gatzke. Die Bank habe ihr Vorgehen mit den Aufsichtsbehörden im voraus abgestimmt. Eine Gruppe von Gläubigern fordert von der HCOB 1 Mrd. Euro und hat bereits Klage eingereicht. Samt indirekt begebenen Anleihen beläuft sich die Forderung den Investoren zufolge auf 1,4 Mrd. Euro. Die Gläubiger der Hybridinstrumente werfen den neuen HCOB-Eigentümern vor, sich auf ihre Kosten zu bereichern. Die ehemalige Landesbank habe den Wert der Papiere unzulässig heruntergeschrieben. Gatzke sagte, diese „rechtlichen Themen sind aus unserer Sicht weitgehend substanzlos“.

Wenige Tage nach der Privatisierung hatte die HCOB im November mitgeteilt, die Hybridinstrumente zu kündigen. Die Buchwerte der Papiere dürften Ende 2020 nur um die 15 Prozent des Nominalwerts betragen, erklärte das Institut damals. Zum Vergleich: Ende 2017 lagen sie noch bei rund 40 Prozent. Bei Hybridkapital handelt es sich um eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital. Deshalb haften Gläubiger oft für Verluste mit.